Raphinha asegura que Hansi Flick hizo que se quedara en el Barcelona

El futbolista brasileño del FC Barcelona, Raphael Dias Belloli ’Raphinha’, aseguró que tuvo la intención de abandonar el cuadro español luego de su participación en la Copa América 2024 al no sentir que era valorado dentro del club; a pesar de esto su pensamiento cambió luego que el técnico Hansi Flick tomara el mando del banquillo y le aseguró que contaba con él para ser “clave” en el cambio ofensivo del equipo.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para el medio brasileño Globo Esporte, donde el artillero carioca reconoció el valor que sintió desde que el alemán tomó el mando de la plantilla blaugrana.

“Cada día salían noticias de que me iba a un lado o a otro. Yo mismo estaba considerando salir de Barcelona porque no me sentía bien personalmente. Llas cosas no funcionaban, venía de una temporada en la que había estado por debajo de mi nivel habitual”, expresó.

“Ver a la gente pidiendo que me fuera, diciendo que no servía para el club… Cada día había un rumor diferente sobre mi salida. Empecé a considerarlo. Pero después de la Copa América, Hansi Flick me llamó y me pidió que me presentara a entrenar antes de tomar cualquier decisión, porque contaba conmigo“, agregó Raphinha.

El delantero aseguró que Hansi Flick y su esposa fueron piezas claves para poder mantenerse en el Barcelona al analizar todas las oportunidades que le iban a brindar para apoyar al equipo a sumar la mayor cantidad de goles posible; algo que ha logrado con creces en esta temporada.

“Hablé con mi esposa y le dije que si él (Flick) era justo y evaluaba a los jugadores por su esfuerzo en los entrenamientos, en una semana se convencería de mi calidad y no se arrepentiría. Creo que funcionó”, resaltó.

Raphinha, una de las grandes revelaciones del Barcelona esta temporada, será titular ante el Getafe. Crédito: Joan Monfort | AP

“La parte mental es aún más importante que solo cuidar el cuerpo. Si la cabeza no está bien, el cuerpo no responde como debería. A mediados de la temporada pasada, después de mi lesión, intensifiqué mi trabajo mental con un psicólogo y eso me ha ayudado mucho”, enfatizó el brasileño en sus declaraciones.

Balón de Oro

Raphinha también fue preguntado sobre las grandes posibilidades que tiene para poder conquistar el Balón de Oro al ser uno de los mejores delanteros de Europa en la actualidad; a pesar de esto él resaltó que sólo desea poder lograr la mayor cantidad de títulos posibles con el club en esta campaña.

“Mi objetivo es hacer goles, dar asistencias y ganar títulos con el Barcelona y la Selección. Si el equipo va bien, el rendimiento individual aparece naturalmente. Solo estar entre los mencionados para el Balón de Oro ya es una victoria después de todo lo que pasé”, concluyó.

