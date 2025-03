César Huerta inspira a los mexicanos a jugar en Europa

El futbolista mexicano César ‘Chino’ Huerta se ha convertido rápidamente en un símbolo del valor que puede recibir el fútbol mexicano al tener una mayor cantidad de jugadores en Europa debido a que no solo compiten con los mejores del planeta, sino que también suman nuevas habilidades que les permite desarrollarse de la mejor forma posible como jugadores profesionales.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo el jugador, que milita actualmente dentro del Anderlecht de Bélgica se mostró muy contento de la oportunidad que está viviendo actualmente debido a que no solo ha mejorado en lo deportivo, sino también en el ámbito personal, por lo que insta a otros jugadores a darse la oportunidad de dar el salto al viejo continente.

“Es fuerte (ser ejemplo), la verdad yo no busco ser ejemplo, busco ser inspiración para los jóvenes. Sé que no soy perfecto y por ahí podré tener mis errores, pero es parte de la vida el equivocarte y volver a levantarte e intentarlo, creo que eso te va haciendo madurar, te va haciendo crecer y te va haciendo muy fuerte”, expresó.

“Uno trata de adaptarse y de seguir recolectando conocimiento de otro estilo de futbol, de otra forma de prepararte. Todo eso yo creo que me va a hacer crecer, me ha hecho crecer y estoy aprendiendo mucho y en constante crecimiento. A lo mejor ahorita yo no te podría decir que soy mejor en esto, pero obviamente ya el simple hecho de la intensidad, el ritmo que es un poco más diferente, creo que eso ya me ha hecho mejorar bastante”, agregó.

El Chino Huerta destacó que su proceso de adaptación en Bélgica no ha sido tan complicado debido a que poco a poco ha ido aprendiendo el idioma para poder tener una comunicación fluida; asimismo resaltó el valor que tiene que el director técnico del Anderlecht, David Hubert, habla español y esto le ha favorecido mucho.

Mexico midfielder Cesar Huerta moves to take control of the ball during an international friendly soccer match against Canada Tuesday, Sept. 10, 2024, in Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)

“No, no ha sido complicado (el idioma), la verdad que el club, mis compañeros me han hecho la vida más fácil, me han ayudado bastante y hablan mucho en el vestidor inglés, pero igual la mayoría de mis compañeros hablan francés, neerlandés e inglés. Yo tengo la suerte y la fortuna que el técnico habla un poco de español, entonces por ahí me puede dar las indicaciones más específicas”.

Confianza con Aguirre

Para finalizar el delantero mexicano aseguró que ha logrado ganarse la confianza del entrenador Javier Aguirre por su trabajo dentro del terreno de juego; asimismo sostuvo que espera poder ser uno de los elegidos para el Mundial de la FIFA 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Sí, el trabajo del día a día es lo que al final te hace que te vean los técnicos que les puedas gustar o no, pero yo sé que me esfuerzo demasiado, que tengo calidad y creo que ese es un gran diferenciador mío que siempre dejó todo en la cancha, entonces calidad y dejar todo en la cancha creo que es un muy buen plus”, dijo Huerta.

“No sé qué haya inyectado Javier, yo en lo personal te puedo hablar de mi vivencia desde que tuve mi primera convocatoria y yo las he disfrutado al máximo, siempre he disfrutado y me pone muy feliz estar acá porque al final es lo mejor que hay, el representar a tu país, el poner la playera de la Selección. Entonces yo te puedo decir de mi parte que aunque los resultados no hayan sido los esperados anteriormente, yo he disfrutado mucho y he asumido esa responsabilidad y ese compromiso de dejar todo cada vez que me pongo la camiseta de la Selección”, concluyó.

