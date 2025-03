Casi 3 millones de hamburguesas vegetarianas retiradas por riesgo de material extraño

La empresa Fillo Factory de Nueva Jersey, está retirando del mercado tres productos de hamburguesas vegetarianas, Chef’s Line US Foods: Black Bean Burger, 3 Grain Burger y 3 Grain Slider; por riesgos de contener materiales extraños, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)

Se trata de un total de un total de 74,514 cajas de hamburguesas y minihamburguesas congeladas distribuidas a Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware que pudieran contener metal, específicamente un perno.

La FDA informó en su sitio web el aumento de la clasificación de Clase II el retiro de los tres tipos de hamburguesas que comenzó en el 12 de febrero de 2025 y se mantiene.

Los alimentos que pueden causar el riesgo de consecuencias graves para la salud, con efectos temporales o reversibles, son clasificados tipo Clase II.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

Según el aviso, el retiro incluye un total de 74.514 cajas con un promedio de 36 unidades por caja en tres tipos de productos: Hamburguesa de frijoles negros Chef’s Line US Foods, Hamburguesa de 3 granos Chef’s Line US Foods, 4,25 onzas y línea Chef US Foods, hamburguesa de 3 granos.

Hamburguesa de frijoles negros Chef’s Line US Foods: 35.580 cajas con aproximadamente 36 piezas por caja, aproximadamente 1.280.880 piezas en total retiradas, en su presentación de 4,25 onzas, envasada en bolsa de plástico en caja de cartón, producto congelado. Los productos tienen impreso los siguientes código: 0654, 0784, 0924, 0994, 1234, 1304, 1504, 1564, 1794, 1804, 1984, 2054, 2074, 2124, 2134, 2144, 2204, 2214, 2924, 3034, 3264, 3384, 3524, 0085, 0145, 0375, 0385

Hamburguesa de 3 granos Chef’s Line US Foods: 30.827 cajas con aproximadamente 36 piezas por caja para un aproximado de 1.109.772 piezas, en su presentación de 4,25 onzas, envasados en bolsa de plástico en caja de cartón, mantener congelado. Con los siguientes códigos: 0734, 0794, 1074, 1144, 1214, 1284, 1294, 1351, 1414, 1494, 1524, 1844, 1934, 1974, 2064, 2184, 2194, 2234, 2604, 2814, 2824, 2894, 3184, 3244, 3254, 3341, 3534, 3554, 3594, 0155, 0425

Línea Chef US Foods, hamburguesa de 3 granos: 8.107 cajas con aproximadamente 54 piezas por caja, para un aproximado de 437.779 piezas, en su presentación de 1.8 onzas, envasadas en bolsa de plástico en caja de cartón. Los productos tienen el código: 1154, 1494, 2064, 2154, 2604, 2824, 3184, 3314, 3534, 0425.

La FDA publicó información de los códigos de los productos sujetos a retiro y las características de los mismos. Crédito: FDA | Cortesía

La recomendación a los consumidores y las empresas a evitar el consumo del producto, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso.

