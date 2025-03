Eva Longoria disfruta concierto de Shakira en México

Durante su estancia en México para promocionar su última película “Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip”, Eva Longoria aprovechó su visita a tierra azteca para disfrutar de la música de Shakira.

La actriz, quien no es ajena a la fama de la colombiana, se dio el tiempo de asistir al segundo concierto que Shakira ofreció en el Estadio GNP, y como era de esperase, compartió varios momentos con sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

En uno de los videos más divertidos, Eva Longoria aparece junto a sus amigas gritando emocionada: “¡Vamos a ver a Shakira… México!”.

Pero eso no fue todo, porque la fiesta no solo quedó en el público. Eva, más cercana que nunca a Shakira, visitó su camerino, donde ambas compartieron un tierno abrazo mientras sonaba Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

En su publicación Eva no dudó en compartir un mensaje lleno de cariño: “Te Amooooo, hermana“, dejando en claro la gran conexión entre ambas artistas.

No conforme con solo disfrutar desde el backstage, Eva subió al palco del estadio y, como toda fan de Shakira, se entregó por completo a la música. Con su vestido blanco con transparencias, lució espectacular mientras bailaba Hips Don’t Lie y Te Felicito, moviéndose al ritmo de los éxitos de la colombiana.

Pero lo que realmente sorprendió a todos fue su reacción al sonar TQG, uno de los hits más recientes de Shakira y Karol G. Eva, sin pensarlo dos veces, se lanzó a hacer unos movimientos de reguetón que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Sin duda, su visita a México fue mucho más que una promoción de su película. La actriz demostró que, a pesar de su apretada agenda, sabe cómo disfrutar de un buen espectáculo y del talento de Shakira.

