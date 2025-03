Shakira muestra su rutina de peinado y maquillaje antes de cada concierto

La cantante colombiana Shakira se encuentra en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Latinoamérica. En este momento la artista barranquillera está ofreciendo una serie de conciertos en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Es por eso que Shakira publicó un video en el que comparte con sus fans cómo se prepara para cada uno de sus conciertos.

Es bien sabido que Shakira es una artista perfeccionista, que siempre está involucrada en cada uno de los detalles de su show. Es por eso que Shakira decide maquillarse a sí misma antes de un show, en lugar de usar un maquillador profesional como suelen hacer la mayoría de las cantantes.

En el video se observa cómo Shakira prepara su piel antes de comenzar con el maquillaje. La artista comienza con una luz láser para desinflamar la piel y luego hace un drenaje linfático con las populares Gua Sha.

Luego de preparar la piel, Shakira comienza con el maquillaje usando una base del tono de su piel. Luego se aplica sombra en la parte inferior del ojo para darle más tamaño y luego se aplica blush en sus mejillas. Luego se aplica delineado y máscara de pestañas así como iluminador en las zonas del rostro donde da la luz.

Mientras Shakira se maquillaba, tenía su cabello dividido en cuatro secciones y cada una de ellas con una trenza. Esto con el objetivo de marcar los rizos. Su estilista tomó cada trenza y le pasó el secador. Luego soltó las trenzas y quedó la melena rizada que se ha convertido en una característica física de la cantante durante el último par de años.

Para finalizar con su look, la cantante se aplicó labial y fijador, de una marca colombiana, para que su maquillaje se mantenga intacto durante todo el show.

Sus seguidores se mostraron impresionados que con la fama de Shakira, la artista se encargue sola de su look antes de cada concierto y no recurra a un equipo de estilistas y maquilladores profesionales.

Shakira ha ofrecido tres de siete conciertos en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México, luego de presentarse en Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, el inicio del primer show en el antiguo Foro Sol tuvo un retraso de más de una hora debido a un malentendido con el inicio de la hora del show.

Shakira explicó que le informaron mal la hora de inicio del show, por lo que se retrasó. “Anteayer se me comunicó con inexactitud la hora del show, y se me dijo a mí y a mi equipo que empezábamos a las 9:30 p.m., así que aprovechamos para ensayar y agregar las nuevas canciones sorpresas para ustedes”, explicó. “Solo hasta ayer me enteré de que la hora anunciada en los tiquetes era a las 8:30 p.m. ¡Cuando lo supe, casi me da algo! Se pueden imaginar mi reacción…”, admitió.

