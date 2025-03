Fuerte rebaja en Columbia: chaqueta ideal para días ventosos baja de $50 a $28 

Llega la época de la primavera y con ella hay muchas tiendas que deciden renovar su inventario para ofrecerle a los compradores prendas y artículos que se adaptan a este momento del año, desde calzado, hasta ropa de dama y caballero que se relacione con esta temporada.

Una de las tendencias es comprar abrigos, pero hay que estar pendientes porque si no se elige el adecuado, se pueden convertir en una prenda inservible, y agobiantes. Es por ello que ahora las personas están optando por chaquetas tipo polar, las cuales se pueden llevar al gimnasio e igual mantener el calor.

En ese sentido grandes cadenas están renovando su inventario, tal es el caso de Columbia quien dio a conocer recientemente su nueva colección para esta temporada con diferentes opciones que permitan adecuar la vestimenta a la temporada de primavera.

Columbia ofrece chaqueta por $28

La chaqueta con capucha Benton Springs Full-Zip Fleece está nuevamente disponible en Amazon, se trata de una prenda ideal para la llegada de los días ventosos bajos, y lo mejor de todos es que tiene un precio por debajo del habitual, está disponible por $28, cuanto anteriormente costaba $50.

Entre las características atractivas de la chaqueta se encuentran un dobladillo ajustable con cordón para proteger del viento frío que además permite personalizar el ajuste. Adicionalmente, los bolsillos con cremallera permiten guardar objetos de valor, así como mantener las manos abrigadas y otro adicional es contar con puños elásticos para proteger del mal tiempo.

Muchos de los compradores alaban las características de esta chaqueta, describiéndola como “cálida y bien hecha” gracias a su tela suave y al versatilidad que proporciona a quien la adquiere, incluso un comprador la llegó a describir como “la mejor sudadera con capucha polar”.

“Este forro polar ha funcionado tanto con una camiseta de manga larga como con un chaleco, y sobra espacio. Me gusta especialmente que la cremallera me llegue hasta el cuello, algo que no siempre encuentro con una capucha. Lo he estado usando con temperaturas de más de 4 grados Celsius para pasear a mis perros, y ha sido cómodo. También me gustan los dos bolsillos exteriores y los dos interiores, especialmente para el teléfono, las llaves y, por supuesto, las golosinas para perros”, escribió otro de los compradores.

La versatilidad y el diseño de esta chaqueta hace que el inventario está disminuyendo rápidamente en las tiendas Columbia, pues es el artículo perfecto para esta época, además de contar con una variedad de colores para diferentes gustos bien sea mujeres u hombres.