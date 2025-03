Néstor Lorenzo no descartó que Dávinson Sánchez sea titular ante Paraguay

La Selección Colombia enfrenta un momento decisivo en su camino hacia el Mundial 2026, con un partido crucial contra Paraguay en la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro se disputará el martes 25 de marzo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará sumar puntos vitales.

Uno de los temas abordados en la rueda de prensa fue el estado físico del defensa Dávinson Sánchez, por el fuerte choque con el portero brasileño Alisson.

Según explicó Lorenzo, el jugador ha seguido todos los protocolos médicos establecidos, incluyendo una tomografía que no mostró lesiones significativas. “Se ha seguido la evolución clínica y no ha habido novedades con la lesión, va evolucionando muy bien y puede llegar a estar apto”, detalló el técnico.

En cuanto a los ajustes tácticos que podrían implementarse frente a Paraguay, Lorenzo evitó confirmar cambios drásticos en la alineación o estrategia, pero destacó la necesidad de corregir errores específicos que han afectado el desempeño del equipo en los últimos encuentros.

Con la obligación de sumar, Colombia buscará reencontrarse con la victoria ante un Paraguay que también necesita puntos para mantenerse en la pelea por un cupo mundialista.

Colombia con ajustes con Paraguay

El entrenador argentino reconoció que el equipo ha cometido errores, pero destacó que el rendimiento no ha sido negativo. “Cada partido es una historia distinta. Venimos sin sumar, pero el rendimiento ha sido bueno. Hay que ajustar detalles, pero seguimos en el camino que nos ha dado resultados y volveremos a la senda del triunfo”, afirmó Lorenzo.

La Tricolor llega a este partido tras una derrota frente a Brasil en el estadio Mané Garrincha, un resultado que se suma a otros dos partidos perdidos consecutivamente.

Al respecto, Lorenzo explicó que “al no sumar, las alarmas se encienden y uno trata de ajustar detalles. No es lo mismo estar con un equipo 50 días juntos a lo que es la Eliminatoria, que los jugadores llegan a jugar. Hay cosas que no se hicieron bien, tenemos errores que debemos corregir”.

El técnico argentino también destacó la importancia de trabajar en el aspecto mental del plantel, especialmente en un momento en el que los resultados no han acompañado al equipo. “Es fundamental, Colombia es un equipo que no estaba acostumbrado a los malos resultados. Tenemos que enfocarnos en lo que hay que hacer y no en lo que pasó. Tratamos de corregir los errores que se cometieron”, añadió.

Argentina lidera la tabla con 28 puntos, seguida por Ecuador con 22. Brasil se ubica en la tercera posición con 21 unidades, mientras que Uruguay y Paraguay, ambos con 20 puntos, ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Colombia es sexta con 19.

En la zona de repechaje se encuentra Bolivia con 13 puntos, seguida por Venezuela con 12. En los últimos puestos de la clasificación están Perú, con 10, y Chile, con 9.

