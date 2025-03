Scaloni duda que se juegue la Finalissima 2025: “No sé si la jugaremos”

En la previa del partido por eliminatorias entre la Selección Argentina vs. Brasil, Lionel Scaloni dejó en claro su postura sobre varios temas: la Finalissima contra España, las declaraciones de Raphinha y el racismo en el fútbol.

Sobre el posible duelo ante la Roja, el técnico argentino no le dio mayor importancia: “España es de las mejores selecciones del mundo, con una idea de juego bien marcada. ¿La Finalissima? No sé si se va a jugar ni me preocupa ahora mismo. Luis de la Fuente está haciendo un gran trabajo, y ya saben lo que significa España para mí”.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni habló sobre la selección española, la posibilidad de la jugar la Finalissima y Lamine Yamal. pic.twitter.com/B2TY9QKO3p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 24, 2025

Sobre los dichos de Raphinha que salió ayer del guion y dijo esto sobre el partido: “¡Que se jodan!, voy a marcar un gol. Les vamos a dar una paliza dentro del campo, y, si hace falta, también fuera”

Hoy Scaloni redujo la tensión y suavizó todo: “Un Argentina-Brasil es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. No tiene que pasar de ahí. Recuerdo la imagen de Messi con Neymar tras la final de la Copa América 2021, los dos apostados en la escalera del Maracaná. Y ésa es la imagen que nos tiene que quedar de nuestra rivalidad. El mejor del mundo, y probablemente el segundo mejor juntos entonces, siendo amigos. Los dos queremos ganar y seremos leones dentro, pero amigos fuera. Todos tenemos un amigo brasileño, yo conozco a un montón, no debe pasar de ahí”.

Elogios para Lamine Yamal

A la hora de referirse a la estrella de Barcelona de tan solo 17 años, el oriundo de Pujato no escatimó en elogios aunque no escondió su sorpresa ante la comparación con el Lionel Messi que jugó a su lado en el Mundial de Alemania 2006 con 19 años recién cumplidos: “Yamal es posiblemente de los mejores del mundo. Y no sabía de compararlo con el Leo (del Mundial 2006), es difícil compararlo y no quisiera decir algo que no quiero. Es un gran jugador, es evidente”.

El catalán irrumpió en la escena durante la temporada 2023/24 y sus grandes actuaciones en el elenco Blaugrana le dieron la chance dentro de la Eurocopa, en la cual cumplió un rol trascendental para la consagración de España en la final sobre Inglaterra.

Ese ascenso supersónico no cesó y su participación creció cada vez, al punto que pasó de estar dentro del debate entre juveniles para codearse con los mejores jugadores actualmente en todo el mundo sin importar edad, pese a todavía no alcanzar la mayoría de edad.

