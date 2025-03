Bad Bunny revela por qué se siente orgulloso del video “Yo perreo sola”

A lo largo de su exitosa carrera Bad Bunny ha dejado huella gracias a su estilo único y sus videos innovadores, que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. Entre estos, uno de los más destacados es el de “Yo Perreo Sola“, lanzado en 2020, que no solo se convirtió en un éxito rotundo, sino que también rompió barreras en cuanto a la representación de género y la estética dentro del reggaetón.

En una reciente entrevista para la edición española de la revista GQ, el llamado “conejo malo” compartió los detalles que hicieron de la filmación de este video una experiencia muy especial para él. Según el cantante, se divirtió “como un niño” al convertirse en una drag queen, usando tacones altos, implantes de senos y un maquillaje detallado, una experiencia “super aesthetic”.

“Cuando me puse los props de los senos, los tacones y me maquillé, literalmente me volví mujer. Fue algo super aesthetic“, aseguró.

Bad Bunny, también destacó que la idea de transformarse en una mujer en el video fue parte de su creatividad. El cantante fue el encargado de la dirección del concepto visual, asegurándose de que su visión se llevara a cabo con precisión, algo que al final cumplió sus espectativas.

“Yo estuve detrás de todo el proceso creativo del video, y el director se encargó de cumplir y respetar absolutamente todas las expectativas que yo tenía“, añadió.

Haz click en la publicación

Para finalizar, el puertorriqueño dijo que ver cómo su creatividad rompió paradigmas tanto en el mundo de la música como en la moda, fue una de las satisfacciones más grandes que le dejó este proyecto.

“Así se crean más o menos la mayoría de mis videos, pero este específicamente es uno de mis favoritos porque el concepto yo lo entregué completo al director, detalle por detalle, y él cumplió con cada uno de los detalles y todo quedó exactamente como lo pensé“, comentó.

“Yo Perreo Sola” fue toda una sensación por su mensaje de libertad y empoderamiento femenino. Hasta la fecha el video tiene más de 628 millones de reproducciones en YouTube.

Sigue leyendo: