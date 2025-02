Recuerdan el día que Paquita la del Barrio llamó “inútil” a Bad Bunny

La cantante mexicana Paquita la del Barrio falleció el lunes 17 de febrero a los 77 años de edad. La artista dejó un legado imborrable en la industria musical y decenas de artistas lamentaron la muerte de la legendaria cantante. Uno de los artistas que se pronunció fue el cantante puertorriqueño Bad Bunny quien recordó un divertido momento que vivió con la intérprete en una premiación.

Aunque ambos cantan música opuesta entre sí, lo cierto es que ambos protagonizaron un momento muy divertido en la ceremonia de los premios Billboard Latin Music 2021. Paquita fue homenajeada con el premio Billboard a la Trayectoria Artística.

La artista subió al escenario para recibir su premio pero los organizadores no ubicaron correctamente el micrófono el cual quedó muy alto para la cantante. Paquita la del Barrio no pudo bajar el micrófono a su altura por lo que intentó dar su discurso así, pero resultaba muy incómodo y no se escuchaba bien.

En vista de que nadie del equipo de producción se acercó para resolver el inconveniente, Bad Bunny se levantó de su asiento y subió al escenario para intentar bajar el micrófono a su altura. Sin embargo el reguetonero tuvo varios intentos fallidos por lo que con su humor inigualable, Paquita la del Barrio reaccionó ante el gesto de Bad Bunny diciéndole: “¡Eres un inútil!”.

El reguetonero, con un gesto de resignación, optó por tomar el micrófono y sostenerlo a la altura de la cantante.

La expresión de Paquita la del Barrio ante el gesto de Bad Bunny hizo que el lugar estallara en risas ya que la artista solía referirse de esa manera a los hombres en sus canciones. El boricua se tomó la expresión de Paquita con mucho humor mientras sostenía el micrófono para que la intérprete pudiera agradecer por su reconocimiento.

Este hecho se volvió viral en redes sociales y tras confirmarse el fallecimiento de la artista, Bad Bunny recordó aquel divertido momento al publicar una foto de la artista riéndo tras llamarlo “inútil” frente a miles de personas. De esta forma el ídolo del reguetón confirmó la admiración que sentía por la reina del despecho mexicana.

