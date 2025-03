Ben Affleck se pronuncia sobre su divorcio de Jennifer Lopez: “no hay ningún escándalo”

El actor estadounidense Ben Affleck habló públicamente por primera vez sobre su divorcio de la actriz y cantante Jennifer López a mediados de 2024. La pareja duró solo dos años casada y aunque no se conocen los detalles detrás de su ruptura, hubo muchas especulaciones y rumores al respecto.

Ben Affleck se ha caracterizado por mantener su vida personal bajo total hermetismo. Sin embargo, en una reciente entrevista para GQ, el galardonado actor se refirió a su divorcio con Jennifer López y aclaró que no hubo ningún tipo de drama detrás de la separación como se especuló durante meses.

Affleck admitió que “no hay ningún escándalo, ninguna telenovela, ninguna intriga” detrás de su ruptura con la actriz y cantante.

El protagonista de Argo aseguró que no hubo una situación en particular que desencadenara su ruptura con JLo. “La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘¿Qué pasó?’, no hay un ‘Esto es lo que pasó’. Es solo una historia sobre personas que intentan rehacer sus vidas y relaciones de una manera que todos solemos hacer”.

Con el paso de los años Affleck ha aprendido a ver las relaciones de pareja, y el fin de éstas, de una manera diferente. “Suena más como una sesión de terapia de pareja, de la cual, después de un tiempo, uno se desconectaría de la terapia de pareja de otra persona”.

El actor expresó que prefiere evitar compartir detalles ya que se siente vulnerable. “Para empezar, empiezas a pensar: ‘Bueno, claramente esta persona tiene estos problemas. Claramente los tiene ‘. Y la razón por la que no quiero compartir eso es simplemente vergonzoso. Me hace sentir vulnerable”.

Su relación con Jennifer López se aborda en el documental The Greatest Love Story Never Told , en el que la actriz hace una introspección sobre el amor propio. Este documental se estrenó en 2024 poco antes de la separación de la pareja.

Según dijo el actor, el documental no causó ningún quiebre en su relación con López. “No es como si pudieras ver ese documental y decir: ‘Oh, ahora entiendo los problemas que tenían estos dos'”, agregó el actor

Para finalizar, Affleck se refirió a la necesidad de analizar rupturas del público en general.

“Hay una tendencia a analizar las rupturas y querer identificar las causas fundamentales o algo así”, continuó. “Pero, sinceramente… la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente cree o resulta interesante”.

