Ninel Conde revela el dolor de una relación abusiva

El pasado fin de semana, Adriana Gallardo realizó una conferencia titulada ‘Rompe el miedo y triunfa, que además se llevó a cabo en Los Ángeles. Para esta charla, decidió invitar a Wendy Guevara y Ninel Conde a compartir sus experiencias con los asistentes. Sin embargo, la actriz terminó revelando datos sorprendentes que jamás había compartido.

Durante la participación de Ninel, ella mencionó que tuvo varias relaciones sentimentales “tóxicas”, aunque lo peor vino cuando ella contó que había sido agredida físicamente por uno de sus ex. Al mismo tiempo, se escuchó en medio del público la sorpresa de todos, y que además preguntaron el nombre de la persona que le había hecho tanto daño.

“Yo viví violencia física. A mí me pegaban. A mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho. Es algo que lo estoy diciendo ahora acá contigo”, expresó Ninel a Adriana.

Pero lo peor aún no la había revelado porque ‘El bombón asesino’ contó algunos detalles bastante graves donde estuvo en juego su integridad: “Me ahorcaba. Me arrancaban la ropa. Me quemaron una Biblia enfrente de mí, fue algo muy traumático”.

La cantante explicó que decidió contar estas experiencias para que otras personas enfrenten este tipo de situaciones desde el inicio: “Se los cuento porque ahora me arrepiento de haber aguantado tanto tiempo, pensando que esa persona iba a cambiar, porque después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas. Venía el arrepentimiento, el perdóname, las rodillas, ‘me voy a matar si no me perdonas'”.

La actriz de RBD expresó que desde el inicio no es buena señal ese tipo de conductas en una relación sentimental: “Un hombre que te levanta la mano una vez lo va a volver a hacer. El hombre tóxico contamina a la pareja y no te das cuenta. Estás en un círculo vicioso y, ya cuando ves, no puedes salir de ahí. Tarde 4 años en salir de ahí estaba enferma de codependencia”.

