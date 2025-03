Trump endurece las reglas de las elecciones en Estados Unidos: prueba de ciudadanía y más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que impone cambios significativos en el proceso electoral del país. Entre las medidas destacadas se encuentran la exigencia de prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales y la obligatoriedad de que todas las papeletas sean recibidas antes del día de las elecciones.

Trump justificó que su país no ha implementado protecciones electorales suficientes y exhortó a los estados a colaborar con agencias federales para compartir listas de votantes y perseguir delitos electorales. Además, advirtió que los estados que no cumplan con estas disposiciones podrían perder financiamiento federal, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Una medida alineada con la posición de Trump sobre las elecciones

La nueva orden ejecutiva es consistente con el discurso que Trump ha sostenido desde su derrota en las elecciones de 2020, cuando denunció—sin pruebas—un fraude. Desde entonces, ha impulsado diversas restricciones a métodos de votación que considera inseguros, como el voto por correo.

El requisito de verificación de ciudadanía parece ser una alternativa ante la falta de avances en el Congreso en la aprobación de la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, promovida por los republicanos para imponer la misma exigencia.

¿Cómo afectan estos cambios a los votantes?

La agencia de noticias indicó que, aunque votar sin ser ciudadano es ilegal y puede acarrear cargos criminales y deportación de Estados Unidos, grupos defensores del derecho al voto expresan su preocupación porque la orden ejecutiva podría privar de sus derechos a algunos ciudadanos.

Según un informe del Centro Brennan para la Justicia, aproximadamente el 9% de los ciudadanos en edad de votar—unos 21.3 millones de personas— no tiene a mano un documento que pruebe su ciudadanía, lo que podría dificultar su registro electoral, indicó la AP.

Además, existen inquietudes sobre cómo afectará esta medida a las mujeres casadas que han cambiado su apellido. En New Hampshire, donde se aprobó recientemente una ley estatal con requisitos similares, se reportaron problemas en elecciones locales debido a diferencias entre el nombre en actas de nacimiento y otros documentos.

Restricciones al voto por correo y posible impacto en los estados

Otro punto clave de la orden ejecutiva es que las papeletas de voto deben emitirse y recibirse antes del día de las elecciones, eliminando la posibilidad de contar votos por correo que lleguen después, aunque tengan matasellos de la fecha correspondiente.

Actualmente, 18 estados y Puerto Rico permiten este tipo de votos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

La orden ejecutiva de Trump podría enfrentar impugnaciones legales, ya que la Constitución otorga a los estados la autoridad principal sobre la organización electoral. Si bien el Congreso puede regular el voto, los estados son responsables de establecer las fechas, lugares y métodos de votación.

La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, calificó la orden como una estrategia ilegal de Trump para dificultar el voto de ciertos sectores de la población. “Está tratando de evitar que los ciudadanos contraataquen en las urnas”, afirmó.

Por otro lado, Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, expresó su apoyo y aseguró que esto garantiza que solo los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones. El representante Bryan Steil, presidente del comité de la Cámara de Representantes que supervisa las elecciones, calificó la orden como una acción bienvenida para asegurar las elecciones y prevenir la influencia extranjera.

Sigue leyendo:

• Grupos latinos llevan al Congreso su rechazo a las políticas de Trump contra su comunidad

• Quiénes no deberían temer ante el fin del parole humanitario en Estados Unidos

• Secretaria de Seguridad de Trump visitará la cárcel salvadoreña con venezolanos deportados