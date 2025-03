Mamá de Gala Montes dice que la actriz la golpeó

Crista, mamá de Gala Montes, ha dado de qué hablar desde el pasado fin de semana, luego de que le ofreciera una entrevista al enemigo número uno de su hija, y sí, estamos hablando de Adrián Marcelo, quien le pagó una elevada suma de dinero para que se sentara a hablar sobre la actriz. Sin embargo, no fue hasta el pasado domingo cuando se estrenó este capítulo que, sin duda, ha dejado a más de uno perplejo.

Fueron diversos los temas que abordaron durante la conversación, ya que la entrevista tuvo una duración de casi 3 horas. Uno de los datos reveladores más impresionantes de toda la charla fue cuando doña Crista mencionó un presunto acto de violencia por parte de sus hijas. Además, recordemos que los conflictos familiares comenzaron la señora era la mánager de la actriz.

“Yo tenía el plato, ella se para muy retadora y le digo ‘comes cereal igual que yo’ se para enfrente de mí y pum (tiró el plato) entonces le dije ‘hasta aquí llegaste’, me paro y le voy a dar una cachetada, ella dice que fue un puñetazo, y no es lo mismo“, le contó a Marcelo.

Crista, de 55 años, dijo que esa situación la incomodó y no pudo permitir dejar las cosas así. Se enfrentó a su hija, ya que alega que hubo una falta de respeto por parte de la mexicana: “Me paré y dije ‘hasta aquí llegaste’. Claro que se la di (una cachetada), pero cómo crees, me la contestó, y no con uno con varios y fue y se puso de acuerdo con la hermana, la hermana llega y me detiene para que la otra me dé”.

La madre de la actriz manifestó que las cosas no ocurrieron tal y como lo mencionó Montes en una oportunidad, y esta vez se defendió: “Es muy diferente a lo que ella contó esa es mi verdad. Luego de ahí, porque se ve perfectamente que se ponen de acuerdo, llega Gala y me dice ‘te vas de mi casa’ y le dije ‘no me voy’, pues me paró de la silla y me sacó. Como Gala da su versión y es la primera que da su versión, y es la que tiene más seguidores y la artista, pues todo el mundo le cree“.

El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ le preguntó a doña Crista si había pensado en poner una denuncia sobre la supuesta agresión, a lo que respondió: “En ese momento no lo hice, todo el mundo se me vino encima, en efecto el procesar esto me costó mucho trabajo y ahorita decirlo ya lo procesé y después de eso, ¿para qué te digo qué más siguió?“.

Sigue leyendo:

· Mamá de Gala Montes explota en su contra y dice que se está hundiendo

· Gustavo Adolfo Infante y su dura opinión sobre Gala Montes

· Gala Montes contó que Arath de la Torre le tendría miedo a Adrián Marcelo