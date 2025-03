Kerly Ruiz habló del acoso escolar que sufre su hija

La presentadora de televisión Kerly Ruiz está por alcanzar casi los 5 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Por ello, aprovechó las circunstancias para mencionarles a sus fans la situación que ha estado enfrentando con su pequeña hija en el colegio donde estudia.

Gail, de tan solo 8 años, compartió con su mamá la técnica que implementa tras sufrir bullying. Dejó claro que es la forma en la que puede controlar su ira para que nadie salga afectado, hecho que demuestra que sabe gestionar sus emociones pese a las humillaciones que pueda estar enfrentando en un lugar en el que debe estar cinco días a la semana.

La conversación entre madre e hija surgió luego de que la venezolana mencionara que ellas vieron una serie. Kerly le explicó a su pequeña lo que puede suceder cuando las personas se dejan llevar por la rabia. Sin mencionar el nombre de lo que estaban viendo, manifestó que no importa la magnitud con la que actúe una persona, sino que siempre va a tener una consecuencia.

“Estábamos teniendo una conversación sobre el bullying en el salón porque vimos una serie, y yo le estaba explicando cómo uno puede cambiar su vida si no sabe controlar la ira, la rabia porque se deja llevar por las ofensas de muchas personas y uno no lo controla”, mencionaba Kerly.

“Yo le digo que a mí me pasa todo el tiempo en las redes sociales, que a veces te critican o dicen mensajes que son súper fuertes, y uno, bueno, como ser humano, se puede llenar de rabia o de ira. Ella me dijo una técnica que aplica porque, bueno, a Gail también le hacen bullying en el salón“, explicó Ruíz en una historia compartida en su perfil de Instagram.

La hija de la panelista del programa de Univision ¡Siéntese quien pueda!, explicó lo que realiza para mantenerse en calma: “Lo primero que yo hago es que voy al baño, me echó agua fría en la cara y me quedo sentada; así se me pasa toda la rabia”.

