Kristi Noem visita cárcel de El Salvador en donde están venezolanos deportados

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viajó a El Salvador para dirigirse a la prisión de alta seguridad Cecot, donde se encuentran detenidos los venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos porque, según la administración Trump, pertenecen a la banda criminal el Tren de Aragua.

Donald Trump y su gabinete han justificado las deportaciones masivas argumentando que están sacando “a lo peor de lo peor” del país. Esta medida se está realizando bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y que no permite a los detenidos tener una defensa.

El juez federal James Boasberg bloqueó la aplicación de la ley para frenar las deportaciones, lo cual no fue bien visto por Trump, quien calificó al juez como “lunático de la izquierda radical”.

Noem hizo un recorrido por Cecot

La agencia The Associated Press (AP) informó que durante el recorrido, la secretaria Noem visitó una parte en donde se encontraban los venezolanos deportados que están acusados de ser pandilleros, aunque varias organizaciones de derechos humanos han dicho que no comprobaron que lo fueran.

En el edificio, los reos tenían camisetas blancas y pantalones cortos, observaban en silencio desde su celda. Cuando Noem salió del edificio, se pudo escuchar a los hombres gritando un cántico.

La deportación masiva de estos migrantes ha generado fuertes críticas Crédito: Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador | AP

Noem envió un mensaje

En una sección del Cecot, en donde se encuentran un grupo de reos de origen salvadoreño, les pidieron que se quitaran las camisetas y que estuvieran en silencio, mientras Noem grabó un mensaje en video, describió AP.

“Si un inmigrante comete un delito esta es una de las consecuencias que podría enfrentar”, subrayó Kristi Noem, en su mensaje.

Y añadió: “Antes que nada, no venga a nuestro país ilegalmente. Será deportado y procesado. Pero sepa que este centro es una de las herramientas que usaremos si comete delitos contra el pueblo estadounidense”.

“Aumentar vuelos de deportación”

La secretaria Noem tenía previsto durante su visita al país centroamericano, discutir cómo Estados Unidos puede “aumentar el número de vuelos de deportación y expulsiones de criminales violentos de Estados Unidos” con el presidente Nayib Bukele.

La gira de tres días de Kristin Noem incluye también visitar Colombia y México.

Mientras tanto, los familiares de algunos de los deportados han negado cualquier afiliación a pandillas. El gobierno venezolano y el Comité de Familias de Inmigrantes en Venezuela contrataron a un abogado para ayudar a liberar a los detenidos en El Salvador.

“Vamos a rescatar a nuestros muchachos”

Nicolás Maduro comparó la detención de migrantes venezolanos en El Salvador con los campos de concentración nazis.

“Vamos a buscarlos, hasta el último lo vamos a buscar y los vamos a reincorporar en una Venezuela que tiene que crecerse, reverdecer, recuperarse plenamente. Vamos a rescatar a nuestros muchachos que están secuestrados, desaparecidos, sin haber cometido delitos en Estados Unidos y menos en El Salvador, secuestrados en campos de concentración nazis en El Salvador”, afirmó Maduro durante un acto transmitido por televisión.

