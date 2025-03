Brandon Moreno sobre caso de Caín Velásquez: “Yo hubiera hecho lo mismo”

Brandon Moreno, peleador mexicano de la UFC, alzó su voz en defensa de su compatriota Caín Velásquez. En una emotiva rueda de prensa previa a su pelea estelar en México, el ex campeón mosca no dudó en mostrar su apoyo al excampeón de peso pesado, condenado a cinco años de prisión por un tiroteo relacionado con el presunto abuso sexual de su hijo.

“Tristemente te das cuenta de que legalidad no tiene nada que ver con justicia. Es triste y me apena mucho por Caín porque FF en su situación. Me hubiera encantando que las leyes estuvieran de nuestro lado”, confesó el peleador tijuense, quien este sábado enfrentará al australiano Steve Erceg en la Arena CDMX.

En febrero de 2022, Velásquez persiguió durante 15 km al auto donde viajaba Harry Goularte, acusado de abusar de su hijo de 4 años, junto a su madre y su padrastro. El atleta disparó contra el vehículo, hiriendo al padrastro de Goularte.

“Todos los que somos padres tenemos un sentimiento de injusticia cuando escuchamos el veredicto de Caín. ¿Cómo la sociedad nos ha abandonado en este aspecto? Yo creo que si fuera Caín hubiera reaccionado de la misma forma, ir a arrancarle la cabeza a la persona que hubiera hecho una atrocidad como esa”, añadió Moreno.

Velásquez, en un reciente podcast con Kyle Kingsbury, reconoció: “Sé que mi reacción fue peligrosa”, mostrando arrepentimiento por poner en riesgo a terceros. Pero como bien apunta Moreno, “nadie puede juzgar lo que haría hasta vivir ese infierno”.

Un juez del condado de Santa Clara, California sentencio el pasado lunes a Velásquez a cinco años de prisión.

El mexicano enfrentaba 10 cargos de delitos graves tras perseguir en su automóvil a Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente en múltiples ocasiones al hijo de cuatro años del deportista.

