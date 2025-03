Carlitos ‘el productor’ revela cómo la TV cambió su vida

La periodista puertorriqueña Lourdes del Río, en su pódcast ‘En positivo’, entrevistó a Juan Espinoza, mejor conocido en ‘El Gordo y La Flaca’ como ‘Carlitos, el productor’, quien juega un papel fundamental más allá de su cargo laboral, ya que durante todas las tardes aporta su grano de arena para sacar una sonrisa a quienes disfrutan del programa de lunes a viernes.

Lourdes sostuvo una larga conversación con él, donde se abordaron diversos temas, y uno de los que ampliaron fue la vida y los riesgos que corría antes de empezar a trabajar en la pantalla chica. Haber llegado a Univision fue significativo para poder avanzar sin seguir poniéndose en riesgo, debido a que las amistades y lo que hacía no le terminarían generando ningún buen resultado.

“La televisión me salvó la vida. Antes de la televisión yo no era tan buena gente, como soy ahora. No por mí mismo, sino que me crié en un barrio bastante malito y andaba con gente que no. Pero la televisión me salvó la vida. Mi mamá me dijo una vez: ‘Si tú fueras de 100 pies, tú estuvieras muerto o preso’ y yo: ‘¿Mami por qué tú me dices eso?’, ‘Porque gracias a Dios la televisión te llegó en un momento que te hizo trabajar en algo que te gusta y que te sacó de esa vida’. Porque yo estaba en una vida un poquito complicada”, le contó a Lourdes.

Muchos saben que el apodo que tiene el programa no es su nombre real. Por ello, Juan explicó la razón por la cual lo comenzaron a llamar así: “Carlitos, el productor, es el verdadero productor (productor ejecutivo de El gordo y la flaca’)”.

Con el carisma que lo caracteriza en el espacio de entretenimiento, contó que: “Entonces, hace 10 años atrás, el verdadero productor tuvo una conversación con Gloria Trevi y entonces yo me hice pasar por él en una llamada telefónica grabada. Estaba Gloria Trevi grabada en video como si estuviera hablando conmigo. Yo le digo: ‘No Gloria no te va a pasar nada, yo te voy a cuidar’ y ella dice: ‘Carlitos, tranquilo’ y ahí me convertí en Carlitos, el productor”.

“Todo lo que tú quieras lograr, lo vas a lograr. Nada más levantándote y haciéndote todos los días una rutina. Lo más importante tienes que tener una rutina. Tienes que salir de tu zona de confort, porque hoy en día no es lo único que necesitas, sino lo que tienes que hacer; lo tienes que hacer de alguna manera u otra. Levántate y hazlo ya tan simple como eso”, agregó durante la entrevista.

