El público se queja de las películas en contra de Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars

Desde hace más de una semana el público de La Casa de los Famosos All-Stars acusa al programa y a su producción de estar completamente parcializados.

Por alguna razón, todos los videos que muestran dentro y fuera de la casa, es decir durante las dinámicas del cine y en las galas están siempre inconclusos dejándole ver al público sólo una parte de la historia bajo dos narrativas precisas, la primera, que Caramelo y Rey Grupero “son violentos”, dejando ver sólo sus reacciones sin presentarle a los televidentes el contexto completo de las discusiones y sin demostrarle al público que muchas de éstas fueron hasta organizadas de “cabo a rabo” por Luca Onestini, Paulo Quevedo, Lupillo Rivera y Diego Soldano.

La segunda gran crítica al show surge sobre la “nueva imagen” que al parecer pretenden presentar de Caramelo, la primera era de violento y la segunda es para muchos la más dañina, porque gracias a la edición de una de las películas del cine del miércoles ahora los habitantes hablan de posicionarse frente a Caramelo para acusarlo de “violento y de acosador”. Todo gracias a una conversación sacada de contexto, el cual se pudo ver en su totalidad en el 24/7.

Hay conversaciones concretas del dominicano con Manelyk González en donde se demuestra que él nunca la ha acosado, que ella nunca se vio forzada a nada y que incluso ella se siente tan cómoda a su lado que si él medianamente decidía darle su espacio era ella la que iba en su búsqueda porque no quería estar sin contar con sus atenciones. Estamos hablando de una mujer que cuando algo no le gusta, le incómoda o no le parece no se queda callada bajo ninguna circunstancia.

“Telemundo está trabajando para Lupillo Rivera”, escriben los fanáticos en las redes sociales. “La producción y la jefa quieren que dejemos de apoyar a Caramelo, no lo van a lograr”. “‘¿Por qué todas las películas son en contra del cuarto agua y de Los Tres Mosqueteros?”, cuestionan los seguidores dentro del 24/7. Los fans incluso insisten en desmentir y burlarse de Javier Poza cuando éste afirma que el publico lo ve todo porque todo se puede ver dentro del 24/7, el cual no es del todo cierto. Es más, para el cierre de esta nota dicho espacio ya lleva casi una hora de censura, aproximadamente.

Entran y salen del confesionario: automáticamente después cambia el juego

El público que sigue La Casa de los Famosos All-Stars está notando además que la producción está llamando al confesionario de manera esporádica a varios habitantes. Hace unas horas llamaron constantemente a Manelyk González. Recientemente entraron al confesionario, los tres juntos, Luca Onestini, Paulo Quevedo y Lupillo Rivera. Hace unos días, también lo vimos, entraron al confesionario Dania Méndez y Paty Navidad. Justo después Paty aseguraba que de la casa salían Rey o Caramelo.

Por si todo lo anterior fuese poco ya vimos cómo muchos después de estas “movidas” han vivido momentos de “reconciliación” concretos frente a las cámaras sin censura que interfiera. Hablamos de Paty con Lupillo, Luca con Adame y así sucesivamente.

Los fans que siguen el 24/7 casi que de manera religiosa están viendo cómo cada vez que los habitantes se reúnen en el confesionario, por horas -en ocasiones-, los argumentos de la casa en contra de Caramelo y de Rey Grupero suben de nivel. Las provocaciones son más exhaustivas y en las galas conductores y presentadores afirman que estas, en todos los niveles, están permitidas. Pero ojo, que provocar e instigar son sinónimos y ambas palabras sirven para describir las prácticas del bullying.

Provocar e instigar también tienen como sinónimo “impulsor, inductor, promotor, inspirador, incitador”. Todos términos que se utilizan con la palabra violencia terminan describiendo a un provocador. Lo cual incluso cae en violencia psicológica.

La conversación de Carmelo con Mane antes de que ésta hablara con Laura y Luca

Caramelo tomó una decisión

Hace unas horas, después del cine, Caramelo decidió alejarse de Mane y convertirse en un amigo más. El dominicano decidió que después de escuchar todo lo que ella tenía para decir durante la película ahora le tocaba a él hablar y a ella escuchar.

Caramelo no sólo le pidió disculpas por si en algún momento la hizo sentir incómoda, sino que además le pidió que tomara su distancia para que no hubiesen más malos entendidos entre ellos. El dominicano le dijo que ella no fue la que se equivocó, aceptó que ya había entendido la postura de ella y destacó que el que se equivocó fue él no ella… que él se falló a sí mismo.

Después de esto el público tiene miedo de la lectura que le vayan a querer dar a todo esto, porque los fans creen tener claro que por la razón que sea la producción va detrás del dominicano.

