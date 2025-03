Maripily Rivera le responde a Salvador Zerboni: “No sabes qué hablar”

‘La Casa de los Famosos All Stars’ da mucho de qué hablar y no precisamente por las celebridades que estan participando en el reality show. Recientemente dos exparticipantes, Maripily Rivera y Salvador Zerboni, se han enfrentado en redes sociales.

La empresaria boricua Maripily Rivera fue la ganadora de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Salvador Serboni quedó de primer finalista en la segunda temporada pero fue el primer eliminado de la edición All Stars del reality show. Ambos famosos tienen personalidades y opiniones fuertes, por lo que tienen posiciones encontradas sobre lo que ocurre dentro del reality show.

Salvador Zerboni publicó un video en su cuenta de Instagram en el que analizaba los últimos acontecimientos de la temporada junto con Nacho Casano, uno de los últimos eliminados del reality show. Un seguidor le preguntó a Zerboni cómo calificaba la participación del cantante Lupillo Rivera, quien participó en la cuarta temporada junto con Maripily Rivera..

El actor aseguró que Rivera arrastra problemas del pasado. “No digo que es culpa de él, pero trae rencores y trae mier$#% atrasada con personas que no lo han superado y, pues, va a perder el juego, ‘La casa de los famosos All-Stars’ se echó a perder ustedes saben por quién. Ni modo, hay que aguantar”, agregó Zerboni.

Recordemos que a principios de temporada Zerboni acusó a Maripily Rivera de influenciar el voto del público y aseguró que debido a esta situación él resultó eliminado. “Mensajito dirigido a la escre&# pegada en el inodoro, al primer eliminado de la casa y primer finalista que no me supera. No tienes los hue^$ para hablarle de frente a este huracán boricua, tu patrona. Eres un soberbio, prepotente y poco hombre”, dijo.

La empresaria continuó su descargo diciendo:“Tú ni volviendo a nacer vas a poder ser Maripily. Yo soy la insuperable, la patrona, mi amor. Si no me tienes en tu boca, no tienes contenido porque no sabes qué hablar. Tú no tienes ni ejemplo de vida hacia los demás, cuando tu vida sea un ejemplo, entonces habla”, agregó.

El ‘Huracán Boricua’, como se hace llamar Maripily Rivera, publicó un mensaje recientemente en el que dio a entender que es capaz de influenciar a los televidentes para que voten por las personas que ella quiere y que han estado apoyando a Puerto Rico. Este mensaje llega después de que el novio de Alejandra Tijerina le pidió que usara a su fandom para apoyar a la modelo mexicana que participa en el reality show.

“Mi fandom sabe muy bien a quiénes deben apoyar y a quiénes deben de sacar. Yo envío un mensaje o emito un comentario y automáticamente ellos ya saben a quién va dirigido. Nosotros vamos a apoyar a la gente que ha estado en Puerto Rico; a la gente que nos ha apoyado, que ha respetado mi isla y me ha respetado a mí”, dijo Maripily en un video que ya cuenta con miles de reproducciones.

Sigue leyendo:

Dicen que Cristina Porta se prepara para un posible “congelados” en La Casa de los Famosos All-Stars

Maripily Rivera opina sobre la detención de Aleska Génesis: “No se lo deseo a nadie”

Maripily Rivera en contra de Luca Onestini de La Casa de los Famosos All-Stars