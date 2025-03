Clarissa Molina responde molesta a los rumores sobre la salud de sus padres: “Con mi familia no”

La conductora dominicana Clarissa Molina pidió poner un alto a la información falsa que ha circulado en torno a la salud de sus padres. Algunas publicaciones en redes sociales han asegurado falsamente que los padres de la exreina de belleza habrían fallecido.

La copresentadora de ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision publicó un video en el que manifiesta su molestia por la información falsa que han publicado sobre su familia. El audiovisual publicado en Instagram, Clarissa Molina se refirió a los rumores sobre que sus padres estaban enfermos o habían fallecidos.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP publicó un video en el que aseguró que sus padres estaban muy bien de salud y pidió enérgicamente poner fin a los rumores sobre su estado de salud.

“Paso por aquí porque quiero… Es como que no sé ni qué hacer realmente, porque estoy superenojada. Yo sé que de mí pueden inventar cualquier cosa en las redes sociales. Yo sé que hoy en día se inventan muchas noticias, ¿pero de mi familia?. O sea, ¿qué daño quieren lograr? ¿Qué daño quieren hacer? Inventándose que mi papá falleció, que mi mamá falleció”, dijo la conductora en su perfil de Instagram.

La conductora cuestionó el objetivo con el que difunden esa información falsa y aseguró que se siente sumamente indignada.

“O sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren lograr con eso? ¿Qué quieren lograr con eso? Yo no entiendo. Entonces, si ven por ahí esa noticia, eso es un mentira, eso es falso. Gracias a Dios, mi papá está saludable. Mi mamá también está muy saludable y me indigna ver esos videos”, dijo visiblemente molesta.

Molina arremetió en contra de las personas que han inventado esta información falsa sobre su familia.

“Quien sea que se esté inventando, de verdad que no tiene conciencia, no tiene escrúpulos, no tiene vida. No tiene vida, de verdad. Entonces, si ven esa noticia por ahí, que mi papá falleció, que mi mamá falleció, gracias a Dios, gracias a Dios, están saludables”.

Asimismo la modelo advirtió públicamente que no tolerará ninguna información dañina y falsa sobre su familia.

Clarissa Molina ha mantenido de manera privada su vida personal. En mayo de 2023 Clarissa anunció su separación con el empresario Vicente Saavedra, con quien se habia comprometido. A pesar de las especulaciones, Clarissa decidió mantener este aspecto de su vida de manera privada.

