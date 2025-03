Raul de Molina opina sobre el eventual fin de ‘El Gordo y la Flaca’

El famoso conductor Raúl de Molina se refirió a un eventual fin del exitoso programa ‘El Gordo y la Flaca’, el programa de Univision que ya suma 27 años en pantalla. En una entrevista para el programa de Youtube de su compañera Clarissa Molina, el conductor abordó este tema que está dando mucho de qué hablar.

Clarissa Molina, quien forma parte del equipo de ‘El Gordo y la Flaca’, tuvo una larga y divertida conversación con Raúl de Molina en la que, entre otros temas, abordaron el posible fin del programa tras más de dos décadas frente a las pantallas.

“Yo creo que va a haber un último día de El gordo y la flaca, ¿tú sabes algo?. Llevamos 27 años, algún día tiene que terminar, pero le va bien, el show gana mucho dinero, no sé”, dijo Raúl de Molina con tranquilidad.

Hace pocos días Lili Estefan, co-conductora de ‘El Gordo y la Flaca’, habló en una entrevista con People En Español sobre lo que piensa ante un posible fin del programa tras 27 años.

“A nivel personal fue un reto muy grande para nosotros dos. Lo comentamos a cada rato, que jamás pensamos pasar tantos años juntos. ¿Cuántas veces tú has escuchado ‘se cancela El gordo y la flaca’? Ya es como un chiste con el programa, que el día que pase de todas maneras me voy a vestir y me voy a ir al programa porque no me lo voy a creer”, dijo Lili Estefan en la entrevista.

Asimismo la conductora resaltó el éxito que ha tenido ‘El Gordo y la Flaca’ en la televisión hispana. “Univision nunca había tenido un programa de espectáculos que pegara de esta manera. Pensamos, ¿cuál es el chance de que pase con nosotros o que le den la importancia, que lo apoyen, o que de verdad la cadena gane mucho dinero con un programa así? Y mira, 27 años después nos miramos y decimos: ¡Dios mío!”, comentó la conductora.

Estefan también se refirió sobre lo que le gustaría hacer con su vida cuando el programa llegue a su fin. “Me encantaría hacer más cosas con mi hija (Lina Luaces). Lo disfruto mucho con ella, pero quiero que sea ella la que escoja. Me gustaría el día que no tenga un programa diario dar de vuelta mucho aprendizaje que tengo, ya sea en conferencias o podcasts, a un nivel más personal”, dice la presentadora.

