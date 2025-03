Mascherano asegura que Messi está bien para jugar este sábado ante Philadelphia Union

Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, actualizó el estado de Lionel Messi, de cara la reanudación de la MLS, luego del parón internacional por Eliminatorias mundialistas.

Para ver todos los partidos de la MLS, suscríbete aquí al MLS Season Pass

Cabe recodar que el crack rosarino no pudo asistir a la doble fecha con la Selección Argentina, por una lesión leve en el músculo del aductor, después de haber jugado y convertido un gol frente al Atlanta United, por la liga estadounidense.

Este viernes, en la previa al choque del sábado contra Philadelphia Union en Fort Lauderdale, Mascherano comentó del estado actual de Messi: “Leo está bien, si no pasa nada raro seguramente este convocado”.

"MESSI ESTÁ BIEN, SINO PASA NADA RARO ESTARÁ CONVOCADO" 🇦🇷



🗣️ Javier Mascherano habló del estado físico del 10 en la previa del duelo de Inter Miami ante Philadelphia Union por la MLS.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/E2eLNz60Et — DSPORTS (@DSports) March 28, 2025

Luego de las declaraciones del entrenador, se lo pudo ver a la Pulga salir a entrenarse junto al reesto de sus compañeros, pero restará ver la lista de citados para confirmar su presencia en el próximo partido.

Mascherano en la búsqueda del juego del Inter Miami

En conferencia de prensa, el DT argentino del Inter Miami se refirió al juego que busca darle a su equipo: “El fútbol no se puede dividir entre ataque y defensa, es un todo, tenemos que hacernos fuertes en defensa, ser un equipo compacto, que genere confianza, más allá de que a todos le gusta ver equipos vistosos estoy convencido que los campeonatos los ganan los defensas. No significa que no nos preocupamos por el ataque”.

“No quiero ser el que va en contra de todos pero nunca pensé el fútbol como algo que se divide, es algo global”, redondeó su idea.

Back home tomorrow night 🏟️💪 pic.twitter.com/NHPTspDXQD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 28, 2025

“Estamos en la búsqueda de mejorar constantemente, no nos podemos quedar con el inicio. Obviamente es importante empezar bien pero esto es largo y sabemos que hay que estar con la guardia alta de que en cualquier momento puede haber un tropezón”, remarcó sobre el funcionamiento del equipo, que marcha tercero en su zona, a dos puntos del próximo rival.

Seguir leyendo:

Van Dijk, Salah y De Bruyne, algunos de los cracks que aún no renuevan contrato con sus equipos

Osasuna impugnó partido contra el FC Barcelona por presunta alineación indebida

Santiago Giménez sobre jugar en el Mundial: “Es un sueño que voy a cumplir”