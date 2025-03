Megan Fox da la bienvenida a su primera hija con Machine Gun Kelly

Este jueves, Megan Fox celebró la llegada al mundo de su nuevo bebé, el primero con su pareja Machine Gun Kelly. Fue el propio rapero quien compartió la feliz noticia en su cuenta de Instagram.

En un tierno video en blanco y negro, aparece la recién nacida tomando una mano, presumiblemente la de él, acompañado del mensaje: “¡Ella finalmente está aquí! ¡Nuestra pequeña semilla celestial!” añadió, completando el anuncio con la fecha “27/3/25”.

Como era de esperase, la noticia rápidamente fue celebrada por los fans de la pareja, quienes han estado pendientes del embarazo de Fox desde que ella lo anunció en noviembre del año pasado.

La actriz de “Transformers”, de 38 años, había compartido en sus redes una foto mostrando su vientre y otra de su prueba de embarazo positiva.

“Nada está realmente perdido. Bienvenida de nuevo“, escribió Fox en el pie de foto, lo que hizo que muchos asociaran la frase con el hecho de que la actriz perdió un embarazo en el pasado, del cual habló en un poema de su libro de 2023, “Pretty Boys Are Poisonous”.

Megan Fox es madre de tres hijos de su anterior matrimonio con el actor Brian Austin Green, (Noah, de 12 años; Bodhi, de 11; y Journey, de 8). Ambos se separaron en mayo de 2020, tras 10 años de matrimonio y solicitaron el divorcio en noviembre del año siguiente.

Por su parte, Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, también es padre de una hija de 15 años, Casie, a quien comparte con su expareja Emma Cannon.

Megan Fox y Machine Kelly se enamoraron en 2020 en el set del filme ‘Midnight in the Switchgrass’. Se comprometieron el 11 de enero de 2022, sin embargo, dos años después la actriz confirmó que cancelaban su boda, aunque hasta la fecha se sabe que siguen juntos.

“Creo que lo que he aprendido de esta relación es que no es para el público en general”, reflexionó Fox en el podcast “Call Her Daddy”, de Alex Cooper, en marzo de 2024.

“Lo que sí puedo decir es que, como mi ‘alma gemela’, siempre habrá un vínculo con él, pase lo que pase. No puedo decir cuál será la capacidad, pero siempre estaré conectada con él de alguna manera”, agregó en esa ocasión.

