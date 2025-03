Dos niños y un adulto mueren en accidentes viales con horas de separación en Nueva York; varios heridos graves

Dos niños murieron y nueve personas resultaron heridas cuando un automóvil volcó tras colisionar con otro vehículo en Brooklyn al mediodía de hoy.

Fue al menos el 2do incidente vial fatal en la ciudad en las últimas horas, luego de que la mañana de ayer un hombre muriese y otros dos resultaron heridos al ser atropellados por un vehículo en Queens, según la Policía de Nueva York.

El último incidente ocurrió poco después de la 1 p.m. del sábado en Ocean Avenue, cerca de Avenue L en Midwood, cuando un Toyota y un Audi colisionaron, informaron las autoridades. “Es bastante grave”, declaró una fuente policial.

“Se podían ver zapatos de niños esparcidos por la espantosa escena”, describió New York Post. Las dos víctimas fatales fueron declaradas muertas en el Maimonides Medical Center. Un tercer menor de edad se encontraba en estado crítico. Sus nombres no han sido divulgados y al momento no está claro en cuál de los autos viajaban las víctimas ni sus posibles vínculos.

Previamente, alrededor de las 10:30 a.m. del viernes en Ozone Park un conductor que circulaba por 87th St atropelló a tres hombres que descargaban herramientas de un auto estacionado en doble fila, informó PIX11 News.

Un hombre de 31 años sufrió lesiones en la cabeza y el cuerpo y fue declarado muerto en un hospital. Otro de 67 años fue hospitalizado en estado crítico con lesiones en el cuerpo. La 3ra víctima de 48 años sufrió heridas leves. El conductor de 35 años también fue hospitalizado, informó la policía. La investigación del accidente continúa abierta y hasta ayer no se habían anunciado arrestos.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

En promedio, la violencia vial cobró la vida de una persona en NYC cada 34 horas en 2024. Hasta el 22 de octubre los accidentes viales mataron a 207 víctimas y lesionaron gravemente a más de 2,300. Al momento eran más fatalidades que en 8 de los últimos 10 años, y esta crisis de salud pública representa costos de más de $5,000 millones de dólares, según Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.