Eugenio Derbez explica su ausencia en el bautizo de Tessa

A mediados del mes de febrero, José Eduardo y Paola Dalay bautizaron a su hija Tessa, celebración en la que muchos de los fans esperaban volver a ver juntos a Victoria Ruffo y a Eugenio Derbez, ya que su nieta había recibido este sacramento en la iglesia católica. Sin embargo, sorprendió ver que el gran ausente en la fiesta fue el comediante.

Eugenio se sinceró ante los medios de comunicación, que no dejaban de hacerle preguntas sobre el motivo de su ausencia. A su vez, detalló que fue una situación que se le escapó de las manos, ya que estaba cuidando a su hija menor mientras su pareja sentimental se encontraba trabajando.

“Al bautizo no fui porque Ale y yo nos encargamos de Aitana, no tenemos ni enfermera ni nanas, somos Ale y yo, entonces cuando ella está de gira yo me quedo en la casa y cuando yo estoy trabajando ella se queda en la casa. Normalmente, ella se queda cuidando a Aitana, y las pocas veces que sale de gira yo me quedo“, dijo a la prensa.

“En esta ocasión, chequen la fecha, estaba Alessandra cantando en La Paz, entonces hablé con José Eduardo y le dije: ‘¿Sabes qué, hijo? No me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo porque además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá, cosa que es cierto, y entonces no tiene caso que la lleve nada más para ir al bautizo y regresarme. Me dijo (José Eduardo): ‘No te preocupes, pa’, entiendo)’ y por eso no fui”, añadió.

El mexicano de 63 años aclaró que el hecho de no haber asistido a la ceremonia no tiene nada que ver con Victoria Ruffo, y recalcó que, pese a lo ocurrido, no sostienen una mala relación por respeto a la familia: “No, me la llevo muy bien con ella”.

El mexicano dijo que su hijo siempre estuvo consciente de la situación y no estaba enojado con él por no ir: “Fue complicado y José Eduardo lo entendió y fue el primero que me dijo: ‘Papá, no tiene caso que vengas, va a ser un circo para ti y para Aitana’. Yo iba a ir solo, sin Alessandra, iba a estar complicado sobre todo para Aitana”.

