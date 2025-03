María Antonieta elogia a su intérprete en la bioserie de ‘Chespirito’

María Antonieta de las Nieves trabajó en diversas series mexicanas, pero sin duda, una de las interpretaciones que más marcó su carrera fue ‘La Chilindrina’. Además, próximamente podrán disfrutar de ‘Chespirito’, y a sus 75 años, opinó sobre la actriz que interpretará su papel.

De las Nieves tuvo la oportunidad de expresarse sobre este increíble trabajo que están preparando, ya que logró disfrutar de un breve adelanto. A su vez, Paola Montes de Oca es la encargada de dar vida a su personaje y quedó impactada por cómo interpreta incluso su voz, considerando que fue la mejor actriz que lograron escoger para este proyecto.

“Me pareció maravillosa, muy bonito y bien hecho, a ustedes les va a encantar. Me encanta Paola, es un encanto de niña, la voz me la tiene calcada, cosa tan difícil. Una caracterización pudiera ser, pero ¿la voz? Estoy encanta con la chica que escogieron para interpretarme”, dijo en exclusiva para el medio ‘Milenio’.

Elenco de ‘El Chavo del 8’ se reunió para ver adelanto de nueva bioserie de Chespirito https://t.co/dM8M66v4Yj pic.twitter.com/Nmh7krpNwS — Milenio (@Milenio) March 27, 2025

‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ está inspirada en lo que hacía Roberto Gómez Bolaños antes de alcanzar tanto éxito que fue reconocido en diversas partes del mundo. Recordemos que no siempre fue actor, ya que también se encargó de producir y ‘El Chavo del 8’ fue uno de sus mayores triunfos, que todavía se sigue transmitiendo en algunos canales de televisión.

Pero, ¿qué temas van a abordar? En dicha bioserie resaltarán las circunstancias más significativas que le dieron un giro impactante a su vida, así como aspectos personales, y sin duda alguna, la parte sentimental. Sin embargo, se desconoce la fecha de estreno de la serie que muchos fans esperan ver pronto, y es que solo se sabe que la podrán ver este año.

“Tráiler oficial de la bioserie que realizó @streammaxla Chespirito Sin Querer Queriendo. El cual tratará sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños sobre un cierto período de tiempo, como comenzó su carrera hasta llegar al éxito. La serie está anunciada para estrenarse este 2025. A esperar las próximas novedades”, fue el mensaje que acompañó la noticia compartida en la red social de la camarita.

A continuación te contaremos los actores que están en este proyecto y al personaje que interpretarán: Pablo Cruz como Roberto Gómez Bolaños, Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves, Bárbara López como Margarita Ruiz, Eugenio Bartilotti como Édgar Vivar.

