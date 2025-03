Piérdele la vergüenza a la menopausia

Tamsen Fadal se ha convertido en una voz importante cuando de hablar sobre menopausia se trata, algo que la periodista ganadora de un Emmy no esperaba ni mucho menos planeaba.

“No planeé ser una vocera de menopausia, simplemente comencé a hacer preguntas, que es lo que he hecho siempre por mi carrera, ya que no podía entender por qué, siendo la menopausia un estado natural que todas las mujeres, con suerte, van a experimentar, no se sabía nada al respecto. Obtenía muy pocas respuestas a las muchas preguntas que tenía”, cuenta la autora, cineasta documental y presentadora de podcast.

Así fue como después de más de tres décadas como presentadora de noticias, Fadal tomó la decisión de redirigir su carrera hacia la defensa de los derechos de las mujeres, al vivir por cuenta propia el desconocimiento y poca atención que se le daba a nivel general a los cambios causados por la menopausia.

“Lo que más me sorprendió al conversar con otras mujeres fue que hemos mantenido ésto bajo perfil, callado, porque nos daba vergüenza y miedo hablar con otros sobre los síntomas, sobre cómo nuestro cuerpo va cambiando. Entonces me quise asegurar de saber lo que más pudiese sobre mi cuerpo y tratar de reducir la vergüenza que muchas mujeres sienten”, explica la profesional que posee un certificado en coaching de salud holística del Institute for Integrative Nutrition, es miembro de la junta nacional de Let’s Talk Menopause y es una voz fuerte en la lucha contra el cáncer de mama, tras haber perdido a su madre a causa de esta enfermedad.

Mucha confusión

Los síntomas de la menopausia, que son causados por los cambios hormonales, son muchos y variados, yendo de los sofocos, sudoraciones nocturnas, problemas de sueño, cambios de humor, sequedad vaginal y dificultad para concentrarse, hasta problemas en los huesos, depresión y ansiedad. Por nombrar sólo algunos de una larga lista.

“Siento que es como un juego de whack a mole (golpear al topo) con los síntomas. Estamos aquí, allá”, señala. “Tienes que prestar atención a la edad para la perimenopausia, ya que en los 40’s empiezas a sentir ciertos síntomas, como despertarse a la medianoche, calores, cambios en los olores corporales, ansiedad”.

Según Robin Green y Nanette Santoro, en su estudio “Menopausal Symptoms and Ethnicity: The Study of Women’s Health Across the Nation”, las mujeres de ascendencia hispana entran en la menopausia dos años antes que las mujeres blancas no hispanas (a la edad promedio de cuarenta y nueve años) y experimentan sofocos por más tiempo: 8.9 años en comparación con 6.5 años en mujeres blancas no hispanas. Además, reportan más problemas con los sofocos y la sequedad vaginal que otros grupos.

En cuanto a los cambios en los olores corporales, la disminución de estrógenos afecta las glándulas sudoríparas y sebáceas, lo que puede alterar el sudor y los aceites naturales de la piel. Por otra parte, el aumento relativo de andrógenos puede intensificar la actividad de las glándulas apocrinas (presentes en axilas y áreas genitales), haciendo que el sudor tenga un olor más intenso al producir un sudor más denso y rico en lípidos.

“Uno de los grandes cambios para mi fue olores corporales persistentes, empecé a oler diferente, y fue una de las razones para unirme a Secret, para tratar de empoderar a las mujeres, porque más que nada debemos tener seguridad y estar capacitadas de manejar esta transición de la manera correcta”, explica Fadal sobre la colaboración con la marca de desodorantes. “Hay dos productos que yo particularmente recomiendo, el Secret Clinical Antiperspirant y el Secret Whole Body Deodorant, que ayudan contra la sudoración que ocurre durante los hot flashes y los night sweats y la ansiedad que causa todo eso. El whole body puedes aplicarlo en el pecho,las piernas, la espalda, en todos lados”.

Una fiesta muy “hot”

En su empeño por ampliar y normalizar la conversación sobre el tema, Tamsen Fadal organizó el pasado 1 de marzo, desde Las Vegas, el evento “The World’s Hottest Menopause Party”, diseñado para empoderar, educar e inspirar a las mujeres en todas las etapas de la perimenopausia y la menopausia. Más de 50,000 personas participaron de manera virtual.

Fadel organizó recientemente “The World’s Hottest Menopause Party” donde reunió a decenas de expertas en la materia y anunció la publicación de su libro, “How to Menopause”./ED

La “fiesta” contó con un variado grupo de expertas, celebridades y activistas, además de apariciones especiales de la actriz, cineasta, activista y fundadora de Respin, Halle Berry; la fundadora de la marca de belleza y bienestar pro-aging Stripes Beauty, galardonada actriz y autora bestseller del NYT, Naomi Watts; la actriz, diseñadora y presentadora de pódcast Jennie Garth; la ganadora del premio Emmy diurno, presentadora de talk show, comediante, actriz y autora bestseller, Sherri Shepherd; la chef celebridad y autora bestseller Carla Hall; y la diseñadora, estilista y defensora de la mediana edad Stacy London.

Entre los ponentes y panelistas se encontraban Lisa Bilyeu, la Dra. Kelly Casperson, la Dra. Doris Day, la Dra. Mary Claire Haver, la Dra. Gabrielle Lyon, la Dra. Somi Javaid, la Dra. Sharon Malone, la Dra. Lisa Mosconi, Sage Robbins, JJ Virgin, la Dra. Vonda Wright y muchos más.

“Tuvimos invitadas increíbles, expertas, tuvimos a Halle Berry, Naomi Watts, Sherri Shepard, y mujeres reales, todas hablando de sus experiencias. Juntarlas a todas en esa conversación para educar es muy importante para mí”, señala la también coproductora del innovador documental sobre la menopausia “The M Factor: Shredding the Silence on Menopause” (PBS), que ha sido proyectado en todo el mundo.

Su idea es acabar con los tabúes alrededor de la menopausia, que todas las mujeres puedan sentirse libres y cómodas de hablar al respecto, “porque si no hacemos eso las nuevas generaciones no van a aprender a hacerlo”.

Y para reforzar la lucha, esta semana Fadel lanzó su libro “How to Menopause: Take Charge of Your Health, Reclaim Your Life, and Feel Even Better than Before” (Hachette). El libro es “la conversación” que la mayoría de las mujeres nunca han tenido, respondiendo preguntas que muchas han temido hacer. Es una guía experta, aprobada por mujeres, que despeja la confusión y ayuda a las de mediana edad a recuperar el control de sus cuerpos, su confianza y sus vidas.

“El libro es el resultado de un proyecto de investigación. Entrevisté a 42 expertos para hablar del sueño, de sexo, sobre los recursos para ayudar con los diferentes síntomas, y aclarar la mente, que es esencial en este proceso. Quiero que las mujeres sean capaces de abogar por ellas mismas y que no acepten un no como respuesta”, asegura.

Para la periodista, uno de los mayores retos es asegurar que haya el dinero para las investigaciones científicas necesarias y que se deje de tratar el tema como un secreto.

“El propósito es que las mujeres se hagan cargo de su salud. Hay muchas cosas que faltan en cuanto a educación e investigación, pero si tomamos control y nos encargamos de nuestra salud y sabemos lo qué podemos esperar durante la menopausia, vamos a estar mucho mejor”, concluye.

