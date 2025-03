Mascherano sobre Messi: “Terminó bien, el plan es que pueda recuperar y viajar a Los Ángeles”

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, dijo este sábado que Lionel Messi se sintió bien en su reaparición y afirmó que el plan es que viaje a Los Ángeles para los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Los Angeles FC (LAFC).

Para ver todos los partidos de la MLS, suscríbete aquí al MLS Season Pass

Messi volvió este sábado y marcó un gol para el Inter Miami, que derrotó por 2-1 al Philadelphia Union y que se mantiene invicto en 2025, pero su estado físico sigue siendo una de las razones de preocupación del equipo.

“Queríamos que Leo tuviera minutos. La idea era que pudiera entrar 30-35 minutos. Con el adicional ha jugado un poquito más, pero se ha sentido muy bien. No queríamos arriesgarlo de entrada porque pensábamos que quizás con hacerle jugar todo el partido podíamos correr algún riesgo. Por suerte terminó bien y nos pone muy contentos”, explicó en una rueda de prensa.

El 10 empezó como suplente, entró al campo en el minuto 55′ y anotó su tanto en el 57′. Lleva ya cinco goles este año entre todas las competiciones.

“El plan es que pueda recuperar y viajar a Los Ángeles. Obviamente hoy el tiempo que jugó lo jugó porque estaba bien. No hemos arriesgado con él. Quizás no estaba para los 90, pero creo que le ha venido bien jugar en total unos 45 con el añadido. Si no pasa nada raro, el plan es que viaje”, desarrolló.

El equipo que dirige Mascherano afrontará el miércoles 2 de abril y a domicilio una cita clave de su calendario con la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al LAFC.

Debido a una sobrecarga, el genio de Rosario se perdió la última convocatoria con la selección argentina. Pero el Inter Miami no sufrió su baja ya que Messi jugó su último partido el 16 de marzo ante el Atlanta United y la semana pasada el conjunto de rosa no tenía encuentro de MLS.

El Inter Miami es líder del Este con 13 puntos en cinco encuentros (cuatro triunfos y un empate) precisamente tras adelantar a un Philadelphia Union que se encontraba al frente de esa conferencia.

Sigue leyendo: