Niurka Marcos acepta a Laura Bozzo en el cuarto Agua de La Casa de los Famosos All-Stars

Niurka Marcos, habitante de La Casa de los Famosos All-Stars, aceptó que Laura Bozzo se sume a su equipo Agua. Esto pese a que hace unos días puso resistencia ante esta posibilidad.

“Yo acepto que juguemos con Lau, yo tengo una relación de 20 años. Allá afuera se nos olvida esto, tenemos esa capacidad, pero acá adentro estamos jugando”, comentó la actriz cubana a sus compañeros Caramelo, Rey Grupero, Manelyk González y Alejandra Tijerina.

Niurka acepta jugar con Laura pero les pone de condición que no van a ser sus sirvientes…#LCDLFAllStars #LCDLF5 #LCDLFAIlStars pic.twitter.com/yvukQHtge6 — LaCasaDeLosFamososAllStars (@CasaStars) March 30, 2025

La única condición que puso la artista es que no estuvieran haciéndole las cosas a la conductora peruana, pues considera que no deben ser sirvientes de la artista.

“Yo tengo 57 años y ustedes están jóvenes y no estoy ‘Ay, Mane, píntame, peíname’. ¿Cuándo les he dicho agárrame las chanclas?”, añadió.

La artista comentó que Caramelo es el más propenso de caer en esto, pero le advirtió que se molestará si ocurre esto. “No quiero que los cuatro se pongan de tapete”, destacó.

Niurka Marcos dijo que si se ponen muy serviciales con Laura Bozzo se va a poner celosa y no dudará en decirlo. “Me voy a poner celosa y se los voy a reclamar delante de ella”, dijo.

En este sentido, añadió: “No quiero verlo a ustedes cuatro sirviéndoles porque yo a ustedes no les pido nada y no me gusta agarrarlos de nada porque quiero que sean felices, independientes y libres”.

Además, explicó que la idea es unir puntos para seguir avanzando en el juego. “Eso es una estrategia buena y es lógico porque para eso estamos acá”.

‘La mujer escándalo’ añadió que también se divierten mucho al hablar con ella, en especial Rey Grupero, quien disfruta mucho revivir anécdotas y momentos divertidos.

Con este pacto, se consolida la alianza Agua, que ha tenido buenos resultados en las últimas semanas, pues aunque varios de sus habitantes han quedado nominados, el público ha decidido que regresen al reality show de la cadena Telemundo.

