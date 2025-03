Will Smith menciona la bofetada a Chris Rock en su nuevo álbum

El actor y rapero estadounidense Will Smith lanzó un nuevo álbum titulado ‘Based on a True Story’. Esta producción discográfica tiene referencias del infame momento que protagonizó Will Smith cuando abofeteó al comediante Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar 2022.

Si bien este momento marcó de manera negativa su carrera artística, Will Smith quiso hacer referencia a ese momento en su nuevo álbum, el primero en 20 años después de Lost and Found.

La primera canción, “Int. Barbershop — Day”, con B. Simone y DJ Jazzy Jeff, aborda la cancelación que vivió el actor después de ese acontecimiento. “Will Smith está cancelado”, dice la primera frase de la canción.

La canción hace referencia más directamente al incidente de los Oscar cuando menciona a Jada Pinkett Smith, esposa del actor. Recordemos que el problema en la ceremonia se desencadenó cuando Chris Rock hizo un chiste no guionizado sobre la calvicie de Jada Pinkett, quien padece alopecia. A Will Smith no le hizo gracia la broma sobre su esposa y subió al escenario para abofetear a Chris Rock. Luego, desde su asiento, el actor le gritó al comediante que no volviera a mencionar a su esposa.

La letra de esta primera canción del álbum aborda ese momento que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del año en la industria del entretenimiento. “Oí que él ganó el Oscar pero tuvo que devolverlo/ Y sabes que solo lo hicieron hacer eso porque es negro”, dice una persona. Otra comenta en referencia a la bofetada a Chris Rock: “Él y Jada están locos, chica, ¿de qué hablas?/ Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”.

En la canción “You Lookin’ For Me?” Will Smith rapea la siguiente estrofa: “Me tomó mucho, estoy de vuelta en la cima, tendrán que acostumbrarse/ No voy a parar, mi mier– continúa pegando aunque no me nominen/ Mi vida personal con mi esposa, no te metas, es complicada”.

Luego de la bofetada, Will Smith ganó el Oscar como Mejor Actor Principal por su papel en la película ‘King Richard’. Aunque no es cierto que tuvo que devolver el premio, sí fue vetado por 10 años de cualquier evento de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

El actor también renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tras el incidente, Smith emitió una disculpa pública.

“Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”, dijo en aquel momento.

Sigue leyendo:

Francisca le declaró su amor a Will Smith frente a su esposo

Madonna desata reacciones por presumir costosos adornos dentales

Ben Affleck tomó una decisión luego de hablar sobre su divorcio con Jennifer Lopez