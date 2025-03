Will Smith regresa a la música con su nuevo álbum tras 20 años de ausencia

Después de casi dos décadas de ausencia en la música, Will Smith anunció su nuevo proyecto que promete cautivar a sus seguidores. Su álbum titulado ‘Based on a True Story’ se lanzará el próximo 28 de marzo, marcando el regreso después de su último trabajo en solitario, ‘Lost and Found’ (2005).

Con un total de 14 pistas, el disco incluye cinco sencillos previamente lanzados y nueve temas inéditos, lo que refleja la evolución musical de Smith a lo largo de los años. El propio artista ha insinuado que ‘Based on a True Story’ podría ser el primero de una trilogía de álbumes.

“¡Es OFICIAL! Mi nuevo álbum sale el 28 de marzo. ¡¡¡DOS SEMANAS!!! Llevo un minuto trabajando en este proyecto y estoy deseando compartirlo con ustedes“, escribió Will para reflejar la emoción y la dedicación que ha puesto en este trabajo, al que ha estado dedicando su tiempo y esfuerzo durante los últimos meses.

‘Based on a True Story’ llega tras la firma de Will Smith con el sello independiente SLANG, lo que le permitirá una mayor libertad creativa para explorar nuevos horizontes musicales. El álbum cuenta con colaboraciones especiales, entre ellas, el regreso de su eterno compañero DJ Jazzy Jeff, así como la participación de su hijo Jaden Smith y la cantante Teyana Taylor.

Para dar aún más impulso a su regreso, Will Smith se unió a Tatyana Ali, suexcompañera en la famosa serie ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, y a la rapera Doechii, quien recientemente ganó un Grammy al Mejor Álbum de Rap. El trío participó en el desafío viral de “Anxiety”, un reto que se convirtió en una de las sensaciones de las redes sociales y que permitió a Smith conectar con sus seguidores de una manera fresca y moderna.

Will Smith, quien comenzó su carrera en los 80 con el exitoso dúo ‘DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince’, alcanzó la fama mundial con el icónico tema ‘Summertime’ y más tarde con su debut en solitario, ‘Big Willie Style’ (1997), que incluyó el inolvidable ‘Gettin’ Jiggy Wit It’.

Su último álbum de estudio, ‘Lost and Found’ (2005), alcanzó el puesto número 6 en la lusta Billboard 200 y obtuvo certificación de oro por la RIAA. Sin embargo, después de ese proyecto, Will Smith se alejó de la música para centrarse en su carrera en el cine y en otros proyectos personales.

Cabe mencionar que el regreso musical de Will Smith será celebrado con una presentación especial el 23 de marzo en el Estadio SoFi de Los Ángeles, donde ofrecerá un show único tras la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

¿Estás listo para escuchar ‘Based on a True Story’ y descubrir lo que el “príncipe del rap” tiene preparado para todos sus seguidores?

