Francisca le declaró su amor a Will Smith frente a su esposo

La conductora dominicana Francisca protagonizó un divertido momento al declararle su amor al famoso actor estadounidense Will Smith durante la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2025.

Francisca, conductora de ‘Despierta América’ de Univision, estuvo en la transmisión de la alfombra magenta del evento. Sin embargo, la ex reina de belleza se emocionó al ver al actor Will Smith en la alfombra.

La conductora estaba en una plataforma y se inclinó para gritarle a Will Smith: “Te amo, Will”. El protagonista de King Richard se mostró sonriente y le respondió “Te amo” de vuelta.

Esto emocionó mucho a Francisca, ya que Will Smith es uno de los más grandes actores de Hollywood y que actualmente está levantando su carrera tras el bochornoso momento que vivió en los premios Oscar 2022.

Pero no no fue todo ya que la conductora le confesó su amor a Will Smith frente a su esposo Francesco Zampogna. El empresario y padre de sus hijos se mostró divertido ante lo sucedido pero Francisca lo llamó para que también saludara a Smith. “A ver Francesco. Baby ¡Ven baby!”, le llamó la exreina de belleza. “Will este es mi esposo”, se lo mostró.

Will Smith y Francesco se saludaron a la distancia con un gesto divertido mientras que Francisca celebraba haber conocido a Will Smith.

La ex reina de belleza publicó el divertido momento en su cuenta de Instagram, generando miles de comentarios de sus fans. “Le confesé mi amor a Will Smith en frente de mi esposo aquí la reacción. Esta es la segunda parte de una vieja historia”, escribió en la descripción del video.

Francisca y Francesco demostraron su amor y confianza en la alfombra magenta. La feliz pareja está en la dulce espera de su tercer hijo, que nacerá en los próximos meses. Ambos se casaron por el civil en 2019, en Florida, y en 2022 se casaron en una boda eclesiástica en República Dominicana, país natal de Francisca.

Sigue leyendo:

Francisca muestra la transformación de su figura

Francisca pensó haber perdido a su tercer bebé tras un susto

Francisca anuncia en Despierta América que está embarazada de su tercer bebé