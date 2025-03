Alfredo Adame y Caramelo tienen intenso cara a cara en La Casa de los Famosos All-Stars

El domingo es de los días más esperados para los fanáticos del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, pues se dan los posicionamientos, en los que los habitantes se dicen las razones por las que quieren que uno de los nominados salga de la competencia.

En esta ocasión, la atención de muchos se centró en Alfredo Adame y Caramelo, quienes intercambiaron fuertes palabras en esta dinámica del juego.

“Tu cuarto habla mucho de lealtad, pero yo quiero saber, ¿qué es lo qué contigo? Si tú cuando Los Tres Mosqueteros estaban de tu lado, dijiste que te representábamos. Tú nos usaste a nosotros como punto, mientras que nosotros sí te dimos cariño, lealtad, amor. Así como te lo dio Alejandra, te lo dio Manelyk. Esperaba contigo una posición real, recuerda que la lealtad perdura, pero la traición no”, comentó.

Luego de esto, el Golden Boy le contestó: “En primer lugar, yo les di mucho y ustedes no me dieron nada. En segundo lugar, recuerdo el primer domingo en el que me tiraste una indirecta grosera y por demás vulgar y baja, cuando dijiste que era un pelagatos”.

El veterano artista añadió: “¿Tú qué crees que con ese estúpido cerebro de oragután que tienes puedes mover palitos? Estás muy equivocado. A los fanfarrones como tú, que vienen de la nada y de repente empiezan a hacer las cosas bien, se les va a la basura todo porque no lo saben manejar, porque nunca has manejado el éxito, el triunfo, absolutamente nada. Y nunca te vas a encontrar con alguien con más principios y valores que yo”.

Las divisiones entre estos dos jugadores son más marcadas luego de que Manelyk y Alejandra salieran del cuarto Tierra y ahora estén en el team Agua, liderado por Niurka Marcos.

El dominicano no se quedó callado y le replicó: “Mira, dijiste algo muy cierto de verdad. Tú mencionas eso de lealtad y yo no lo creo, tú hablas mucho de éxito, pero mira la diferencia, el tuyo se acabó y el mío apenas comienza”.

