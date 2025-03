Kanye West dice que no quería tener hijos con Kim Kardashian

El rapero estadounidense Kanye West continúa haciendo comentarios controversiales. En una reciente entrevista, West dijo que no quería tener hijos con la empresaria Kim Kardashian con quien estuvo casado durante siete años y tuvieron cuatro hijos juntos.

West habló con el podcaster DJ Akademiks en una entrevista. El rapero se vistió con una extraña capucha y túnica negra. En la conversación West se refirió a los conflictos que enfrenta con su exesposa y su familia, a quien acusa de afectar en su crianza con sus hijos.

En medio de esta conversación Akademiks dijo: “Cuando hablas de Kim, la gente podría decir, ‘Bueno, tú la elegiste. Te metiste en eso’”.

Ante esto, el rapero aseguró que él realmente no quería tener hijos con Kim Kardashian. “Absolutamente, lo hice. Esa fue mi culpa. No, esa fue mi culpa. No quería tener hijos con esta persona después de los primeros dos meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios”, agregó West.

Kanye West y Kim Kardashian tuvieron cuatro hijos juntos. Crédito: Michael Wyke | AP

El conflicto entre Kanye West y Kim Kardashian se intensificó luego de que Kanye West lanzó una canción con su hija North West y el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien está en prisión y enfrenta cargos por delitos sexuales. Aparentemente, Kim Kardashian habría tratado de impedir el lanzamiento de esa canción para proteger el nombre de su hija pero no tuvo éxito.

En la entrevista con Akademiks, Kanye West aseguró que no sabía que no poseía los derechos de las marcas registradas de los nombres e imágenes de sus hijos. De esto se dio cuenta luego de que lanzó la canción de North con Diddy.

“No tengo el nombre o la propiedad de la imagen, o al menos 50-50, con mis hijos. Entonces, ¿cómo es custodia compartida?”, dijo West. “Mis hijos son celebridades y no tengo voz”.

En una publicación en la red social X, Kanye West se quejó de que no tiene influencia en la crianza de sus hijos, de los cuales tiene custodia compartida con la socialité.

“NO QUIERO SOLO ‘VER’ A MIS HIJOS. NECESITO CRIARLOS. NECESITO TENER DECISIÓN SOBRE A QUÉ ESCUELA VAN Y QUIÉNES SON SUS AMIGOS Y DE QUIÉNES SON LAS CASAS DONDE DUERMEN SI MIS HIJAS USAN LABIAL Y PERFUME TODOS ESTOS DERECHOS ME HAN SIDO ARREBATADOS POR LA MAFIA KARDASHIAN, HULU Y DISNEY Y LA AGENDA MÁS GRANDE PARA USAR A LOS NIÑOS NEGROS SELECTIVAMENTE CRÍADOS COMO PLATAFORMAS PARA INFLUIR EN LA GENTE NEGRA”.

Sigue leyendo:

Jay-Z y Beyoncé analizan demandar a Kanye West tras insultar a sus hijos

Kanye West estrena su álbum “Bully” con corto protagonizado por su hijo Saint

Kim Kardashian revela qué hará con el millonario anillo de compromiso que le dio Kanye West