Laura Bozzo es eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars

Laura Bozzo, presentadora peruana de televisión, fue eliminada este 31 de marzo del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, transmitido por la cadena de televisión Telemundo. La decisión causó sorpresa entre la audiencia, pues se pensó que se salvaría en esta oportunidad, pero no obtuvo los votos necesarios del público para continuar en este programa.

Durante varios días, la estrella del entretenimiento hispano se mostró molesta porque quedó nominada e incluso amenazó con retirarse del proyecto, por lo que es probable que por esta actitud muchos hayan decidido no respaldarla.

La sorpresa fue bastante grande, ya que muchos creyeron que saldrían otros jugadores, como Diego Soldano o Paulo Quevedo.

Cuando Javier Poza anunció al eliminado de esta semana, Laura Bozzo decía: “Soy yo, ya lo sé. Gracias, lo sabía”. Con esto demostró que intuía su salida del reality show de Telemundo.

Eliminación de Laura Bozzo de La Casa de los Famosos All-Stars

Las redes sociales se llenaron de mensajes para hablar de este nuevo momento en la competencia. Algunos para afirmar que no debió quedar fuera del reality show porque daba contenido y otros para comentar que fue lo mejor que ocurrió.

“Se acabó el show: Laura Bozzo eliminada. Gracias por los gritos, los memes y las facturas no cobradas. ¡Chao reina del drama!”, “Que echaron a Laura Bozzo, estoy en shock”, “Laura Bozzo se fue… la verdad creo que por que ella estaba pidiendo salir y no como por votos pero bueno Laurita adiós”, “Sacando a Laura bozzo eso quiere decir que ya salen todo el cuarto agua acuerdense que la gente no quiere al soberbio y abusón”.

En estos dos meses de competencia, la peruana fue bastante cambiante, sobre todo con el tema de los cuartos, pues decía que no se sentía cómoda con Fuego y estuvo cerca de concretar su cambio a Agua, pero no ocurrió por el hecho de estar eliminada.

Laura Bozzo se suma a la lista de participantes que ha salido del programa y está conformada por Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis, Erubey de Anda y Julia Gama.

