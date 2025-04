Maripily Rivera critica a Adame por hacer las paces con Paulo Quevedo: ‘Te estás volviendo loco’

Maripily Rivera anunció que le quita su apoyo a Alfredo Adame por los comentarios que hizo en la cena de nominados este 30 de marzo en La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena Telemundo.

Con un directo mensaje en su cuenta en Instagram, el ‘huracán boricua’ afirmó que está bastante molesta con su colega, sobre todo por el apoyo que Puerto Rico le ha dado.

“No voy a defender lo indefendible. Alfredo Adame, te estás volviendo loco y qué bueno que te pongan en tu sitio, pues a veces se te olvida ser humilde y el apoyo de mi público entero”, escribió.

En la publicación también dijo: “No apoyo tus comentarios fuera de lugar en la cena y en el posicionamiento. Estoy muy enojada. Mañana les diré mi descarga. Siempre me ha gustado el juego de Caramelo por su autenticidad, ser una persona real y humilde. Buenas noches a todos”.

¿Por qué la molestia de Maripily Rivera con Alfredo Adame?

Todo se debe a que el Golden Boy limó asperezas con Paulo Quevedo, uno de los grandes detractores de la ganadora de La Casa de los Famosos 4.

“Lamentablemente a través de terceros, a través de un hoyo que se generó, aventó todo eso en una expresión tuya y generaron todo este revuelo. Pero verdaderamente tengo que decir, me caes bien, cabrón, a pesar de lo desmadroso que eres. Simplemente empezamos con el pie izquierdo”, afirmó Paulo Quevedo.

Ante esto, su colega le comentó: “Te lo contesto con toda la identidad, a mí me tardan 15 segundos en resbalarse en el tobo. No pasa nada, ni tengo nada contra ti, te respeto y no tengo nada contra ti”.

Para muchos, el mensaje de Adame no estuvo bien, pues en las primeras semanas protagonizó fuertes discusiones contra Paulo Quevedo. En las redes, algunos mensajes que se leyeron fueron: “Adame es bien mentiroso, ahora con el rabo entre las patas, queriendo quedar bien con Lupillo y Paulo diciendo que no dijo nada ni lo quería nominar. Qué señor tan cobarde”, “A Maripily le va a dar un ataque ver cómo Adame está perdonando a Paulo después de que lo odiaban tanto los dos”.

Sigue leyendo:

· Así van las votaciones hoy 29 de marzo en La Casa de los Famosos All-Stars

· Todos se preparan para un posicionamiento letal en La Casa de los Famosos All-Stars

· Dania Méndez le roba el poder de salvación a Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars