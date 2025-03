William Scull se confiesa: “Soy desconocido porque no he tenido a la televisión”

“No he tenido a la televisión”. Con esta frase William Scull explicó en entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York las razones por las que a sus 32 años sigue siendo desconocido dentro del mundo del boxeo.

A pesar de tener 23 peleas invictas a sus espaldas y ser el campeón supermedio mundial de la FIB (2024) tras vencer a Vladimir Shishkin por decisión unánime en Alemania, ‘El Indomable’ no tuvo complejo en admitir que no tiene un nombre dentro de la industria.

El cubano oriundo de Matanzas, pero que reside en Argentina explicó que su anonimato en el boxeo se debe a la falta de promoción y televisación de sus peleas.

“No tuve televisión. No tuve nada. Fueron peleas en las que incluso no me pagaban. Las personas que no me conocen, me van a conocer el 3 de mayo”, reconoció.

“Ahora mismo en el peso nada más hay dos campeones mundiales. William Scull y ‘Canelo’. La gente va a empezar a conocerme. La gente no me conoce más porque no tuve una gran carrera profesional”, añadió.

Para Scull, lo único que le faltaba a su carrera era una oportunidad que finalmente consiguió este año cuando Álvarez aceptó acatar la decisión de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de imponer al cubano como retador obligatorio por el título del peso supermediano.

“Lo único que falta son las peleas con boxeador del nivel ‘Canelo’”, dijo Scull.

La dificultad del boxeador migrante

La carrera de un boxeador de élite requiere de esfuerzo y sufrimiento. La de William Scull tiene un tópico más: la migración. El púgil salió de Cuba en busca de un sueño y una oportunidad.

Pasó por Argentina, Alemania e incluso peleó una vez en Las Vegas. La oportunidad no le llegó, el mismo la fabricó con golpes y talento. Es por esto que cargar la bandera de visitante ya no le pesa.

El isleño se enfrentará al mexicano el 3 de mayo del 2025 en Riad, Arabia Saudita. Un territorio que teóricamente sería neutral para ambos. Aunque para Scull, todos los escenarios siempre han sido desfavorables.

“Casi siempre como migrante he vivido con eso. Casi todo el mundo piensa que uno va a perder, que uno no va a hacer nada y gracias a la fortaleza mental y la concentración para cumplir objetivos, mira lo que somos hoy: campeones del mundo y vamos a hacer una pelea de unificación de títulos mundiales contra ‘Canelo’”, reivindicó.

“Yo siempre me concentro en el rival. Cuando estamos dentro del ring somos el boxeador y yo. Más nadie. No existe el público (…) yo vengo de migrar, siempre he tenido el público en contra”, recalcó.

Scull y ‘Canelo’ se juegan los campeonatos de la categoría supermediano (CMB y OMB del primero; y FIB del segundo). Será la primera ocasión en la que ambos peleen en Medio Oriente.

‘El Indomable’ tiene récord de 23 victorias, cero derrotas y nueve nocauts. Es campeón supermedio mundial de la FIB (2024) FIB Latino de peso supermediano (2019) y Cinturón IBO de las 168 libras (2021).

Por su parte, ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Édgar Berlanga en septiembre y posee marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.



