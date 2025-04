¿Tendremos nuevo cine en contra de “Caramelyk”, mañana, en La Casa de los Famosos All-Stars?

¿Manelyk González está buscando cambiar de estrategia con el apoyo del cine, aunque esto signifique quebrar al cuarto agua en La Casa de los Famosos All-Stars? La experta en realities está sosteniendo conversaciones indiscriminadas con varios habitantes en donde sostiene una diversidad irreconocible de argumentos que no siempre reflejan la verdad total sobre su amistad o “relación” con Carlos “Caramelo” Cruz.

Algunas de estas platicas las ha llegado a tener con Luca Onestini y con Alejandra Tijerina en su mayoría. Para empezar pareciera que ella no quiere tener nada, ni siquiera cerca de ella a Carlos “Caramelo” Cruz, ahora bien, cuando está a solas con él pareciéramos estar viendo todo lo contrario. No sólo se le ve cómoda, tranquila, feliz y hasta enamorada en ocasiones.

¿Cuál es la verdad detrás de las acciones de Manelyk?, verdaderamente sólo ella lo sabe.

El problema con sus acciones, es que nadie puede decir que ella no sepa que después de lo que pasó en el cine la semana pasada, esto no vaya a volver a ocurrir. Ahora bien, el punto es que al hacer esto de esta forma, para muchos, sólo demuestra que realmente ella no está pensando o no le está dando importancia a cómo esto vaya a afectar a Caramelo, o en cómo esto lo dejará a él de cara a la casa.

A él probablemente lo dejará de muy mal humor, triste incluso, porque a nadie le gusta sentirse burlado y muchísimo menos humillado y/o utilizado. Ahora bien, esto a larga puede funcionarle mucho más a Caramelo porque lo victimiza a ojo del público. ¿Pero entonces, de nuevo, cuál sería el juego de Mane? Será que lo que busca es tener en contra de ella a toda la casa, para jugar en solitario y así avanzar a la final, y repetir un poco el juego de Alicia Machado e Ivonne Montero.

Este último argumento lo creo muy posible, porque Mane confía en su ejército fans, en que no importa lo que ella haga o deje de hacer, estarán con ella impulsándola hasta la final. Pero de nuevo, el problema de Mane como el de la misma producción de Telemundo, es que no contaban con el efecto que Caramelo tendría no sólo dentro de la casa sino fuera de ésta con el público televidente.

