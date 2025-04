Alicia Villarreal reflexiona sobre la violencia intrafamiliar

La cantante Alicia Villarreal, desde el mes de febrero, manifestó que una situación irregular se estaba registrando una situación irregular en su hogar con Cruz Martínez, su esposo. La noticia se dio a conocer luego de que ella realizó una señal durante un concierto. Varias semanas después, tuvo un encuentro con los reporteros y habló sobre lo que sucedió.

“No me he dado cuenta de la magnitud de todo lo que ha ocurrido con una seña que aprendí en la pandemia y no sabía el poder que tenía, que podíamos lograr. Estoy asimilando todo esto. Me da mucho gusto que otras personas tanto mujeres como hombres o niños sepan que hay una señal en la que podemos pedir auxilio”, agregó.

La artista de 53 años ha mencionado que todo en los últimos días ha sido un poco complejo para ella; aunque eso no ha sido un impedimento para enfrentar las circunstancias que la vida le presenta, pero sí aclaró que no sería tan fácil como otros podrían creer.

“Ha sido una locura, de verdad. Unos tiempos muy pesados para mí, muy difíciles. No me escondo, nada más he estado procesando todo esto. Estoy en el proceso. Hay muchas cosas que no puedo platicar porque todavía estoy en esta situación legal. Me ha roto en muchos momentos”, expresó frente a los medios de comunicación.

Villarreal explicó que durante su relación con Cruz Martínez muchas cosas terminaron cambiando de forma negativa para ella, aunque ahora ha podido recuperar la comunicación con varios conocidos del pasado, hecho que la ha ayudado en el proceso.

“Estoy en el proceso, recuperándome con algunos contactos que no tuve en mis teléfonos mucho tiempo. He perdido contacto con muchas de mis amigas, muchos amigos en este ambiente; mucha gente que no conocía y ahora me abrazan y me siento increíble”, dijo.

Antes de finalizar su encuentro con los medios de comunicación, aclaró que no dejará que nadie más la vuelva a maltratar: “Se los aseguro se los prometo, ya no lo voy a permitir. Ya no van a abusar de su güerita consentida, nadie”.

