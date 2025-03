Arturo Carmona responde a los reclamos de Alicia Villarreal y manda advertencia

Luego de que Alicia Villarreal decidió finalmente romper el silencio sobre la presunta violencia que ha sufrido a manos de su exesposo Cruz Martínez, la cantante expresó su agradecimiento por el apoyo y cariño de sus seguidores, pero también se mostró firme al rechazar el hecho de que Arturo Carmona, quien, según ella, ha dado declaraciones a la prensa sobre su situación personal.

Alicia comentó que no le parece adecuado que otros se involucren en una situación tan delicada que solo concierne a las personas directamente implicadas. En este sentido, dejó claro que el hecho de que Carmona haya hablado sobre su situación con Cruz Martínez no es algo que ella apruebe.

“No es el tema, ni tampoco para que el señor ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro o si protege a la familia, no le corresponde”, señaló Alicia en entrevista con “Ventaneando”.

En respuesta a los reclamos, en un breve encuentro con la prensa, Arturo Carmona aseguró que en ningún momento ha intentado involucrarse en el conflicto entre la cantante y su exesposo.

“Lo que menos he hecho es dar declaraciones. Yo la verdad sí he evitado a la prensa, primero que nada, porque mi opinión sale sobrando, y es algo de los dos. Como bien lo dice ella, no me corresponde hablar”, comentó Carmona.

Sin embargo, Arturo lanzó una advertencia al mencionar que si el pleito involucra o afecta a su hija Melenie Carmona, entonces sí se va a meter.

“Ahí sí voy a saltar, ahí sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija, no opinar sobre lo que le pase a ella o le pase a él, porque ese es un asunto de pareja. Yo no tengo nada que ver en ese tema y no he dado ninguna declaración de nada referente a ellos, pero sí estoy un poco molesto porque se han metido con mi hija”, agregó.

Para finalizar, el ex futbolista reveló que el negocio que tiene en sociedad con Cruz Martínez se ha visto afectado por este escándalo, pues les han cancelado presentaciones y esto ha perjudicado de alguna manera la entrada económica para sostener a su familia.

