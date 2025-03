Alicia Villarreal criticó a Carmona por hablar de su caso

Alicia Villarreal, en los últimos días, ha ofrecido varias entrevistas para hablar sobre lo ocurrido con Cruz Martínez el pasado mes de febrero, ya que aparentemente él la habría agredido. Durante varias semanas, la cantante decidió mantener el silencio al tratarse de un tema legal, hecho que la llevó a arremeter en contra de su ex, Arturo Carmona, por hacer declaraciones sobre un problema doméstico que él no presenció.

La intérprete de ‘Con la misma piedra’ no consideró prudente que el padre de su hija Melenie se atreviera a hablar de una situación tan grave, donde existe hasta una denuncia por el hecho que se habría presentado. Recordemos que ella pidió ayuda durante un concierto tras hacer una señal con una de sus manos, expresando así que habría sido víctima de violencia por parte de su esposo.

“No es el tema ni tampoco para que el señor ande dando declaraciones”, expresó durante una exclusiva a Pati Chapoy. La cantante detalló que no tiene nada que ver el lado que Carmona esté apoyando, desde su postura dejó claro que no es un tema del que le compete hablar públicamente: “Ni si está de un lado o del otro, o si protege a la familia. No le corresponde”.

Declaraciones de Arturo Carmona

Arturo Carmona, expareja sentimental de Alicia Villarreal, compartió un comunicado a través de sus redes sociales para hablar de la situación, donde posiblemente su hija con la cantante pudo haberse visto afectada por el presunto maltrato que su madre habría sufrido hace pocas semanas.

“Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni la magnitud de los mismos. Por eso nadie puede opinar, ni juzgar, y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada solo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo”, dijo.

Carmona en la misiva también expresó que: “Es un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera, espero entiendan y comprendan, puesto que ustedes, como nosotros, merecemos respeto. Hemos estado en comunicación tanto con él como con ella precisamente para protección de los niños, en lo cual yo me estoy involucrando directamente”.

