Carlo Ancelotti se defiende en juicio por supuesto impago de impuestos: “Nunca pensé en defraudar”

Los juicios por supuestos impagos de impuestos a futbolistas y entrenadores en España suelen ser comunes. Este miércoles se vio a Carlo Ancelotti comparecer ante la justicia para defenderse de dos presuntos delitos.

Según la Hacienda Española, Ancelotti no declaró sus ingresos al completo en su primera etapa como entrenador del Real Madrid (2013-2015). En la audiencia, el director técnico aseguró que nunca tuvo la intención de “defraudar”.

El italiano explicó el esquema de cobro que gozaba en la institución merengue. Incluso señaló al Real Madrid apuntando que fue el club quien le ofreció pagar parte de su salario como una bonificación por derechos de imagen. Concretamente el 15 %.

“Cuando el Real Madrid me propuso esto (en referencia a la cesión de los derechos de imagen) me puse en contacto con mi asesor inglés y después nunca entré en el tema porque todo me parecía correcto, no pensé que podía ser un fraude, aunque si estoy aquí creo que las cosas no han sido tan correctas”, inició.

“En aquel tiempo lo tenían todos los futbolistas, también el entrenador predecesor, Mourinho, tenía la misma estructura, me parecía bastante normal aceptarlo”, añadió.

El entrenador que hace menos de 24 horas consiguió el pase a la final de la Copa del Rey tras un infartante partido en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad, detalló que el objetivo era evitar una desmejora salarial.

“Solo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años y nunca me di cuenta de que algo no era correcto y no recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estaba investigando”, explicó.

“Puede ser que tuviera ventaja a nivel fiscal, no lo sé, a mí me interesaba cobrar el neto”, dijo el italiano que acudió a declarar en compañía de su hijo Davide Ancelotti, quien es segundo entrenador del Real Madrid.

También hizo acto de presencia su esposa, Mariann Barrena, quien testificó en calidad de testigo. “Todo esto de derechos de imagen ha sido muy raro, no es un jugador que venda camisetas, ningún contrato antes de llegar aquí hablaba de derechos de imagen. Mi marido tenía un salario neto y de lo demás no sabía nada”, aseguró.

¿De qué acusan a Carlo Ancelotti?

La justicia española lo acusa de no haber cumplido con sus responsabilidades fiscales en 2014 y 2015. En total, una deuda de más de $1 millón de dólares.

Ahora la fiscalía reclama a Ancelotti el pago de multas por un total de $3.2 millones de dólares. El jueves 3 de abril se conocerá la sentencia en este caso. En caso de ser hallado culpable, deberá indemnizar con esa cantidad.



