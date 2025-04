Elizabeth Gutiérrez se pronuncia ante rumores: “¿Cómo están inventando eso de mí?”

La actriz Elizabeth Gutiérrez se pronunció con respecto a los rumores que circularon hace varias semanas que indican que supuestamente tenía una relación sentimental con un empresario dominicano. La actriz había aclarado hace semanas que se mantenía soltera tras su separación del actor William Levy pero en una charla con la conductora Clarissa Molina quiso ahondar más en este asunto.

Elizabeth Gutierrez estuvo como invitada al podcast Claríssima de la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ Clarissa Molina. La actriz vio la necesidad de aclarar esta información falsa que estaba surgiendo sobre ella ya que no conocía al señor con el que se la estaba relacionando y le pareció correcto desmentir públicamente ese supuesto vínculo.

“Yo dije, ‘¿pero quién es este señor?’. Porque yo ni siquiera lo conocía… Me sentí tan mal porque yo no sé si esa persona tiene pareja, si tiene esposa. ¿Cómo están inventando eso de mí cuando si pasa por mi lado ni siquiera lo conozco?”, dijo Gutiérrez en el podcast.

Elizabeth Gutiérrez aseguró que aunque no le gusta dar explicaciones sobre su vida personal en esta situación consideró necesario pronunciarse ya que no sabe si ese señor tiene familia que se pueda ver afectada por esta información falsa.

¿De dónde inventaron esto?. No me gusta dar explicaciones porque creo que para eso lo hacen, pero esta vez lo hice porque no conozco a este señor, no sé si tiene familia. Hay ciertas cosas que sí tienes que aclarar”, afirmó.

A finales de enero de este año, luego de que circuló la información falsa sobre la nueva supuesta relación, Elizabeth Gutiérrez recurrió a sus redes sociales para poner un alto a los rumores sobre su vida personal. Además, sintió que era necesario aclarar la situación, especialmente debido a cómo estos rumores estaban afectando su reputación como mujer.

“Que triste que vivamos en una sociedad tan machista.. en donde enseguida inventan que la mujer, solo porque está trabajando y saliendo adelante, la involucran sentimentalmente! En mis años de carrera jamás he tenido que recurrir a estar con alguien para tener trabajo Gracias a Dios! Lo mucho o poco que tengo lo he conseguido honradamente respetado me y más importante respetando a mis hijos!! Ojalá con esto se aclare cualquier duda que tengan sobre mi. Sigo soltera, trabajando..enfocada en ser mejor madre, mujer y profesional!!”, escribió la actriz en su momento.

Aunque la protagonista de ‘El Rostro de Analia’ permanece soltera tras su polémica separación de William Levy, con quien tuvo dos hijos, no se cierra a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. Incluso en la charla con Clarissa Molina describió las características que le gustan de un hombre.

“Una personalidad sencilla, honesto, que se lleve bien con todo el mundo, caballero… Que no vaya a terapia, que no tenga que encontrar su niño interior, ¡por favor! Que sepa lo que quiere”, dijo entre risas.

