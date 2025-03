Miss Chile revela lo que pasó tras el coqueto con William Levy

El actor William Levy, de forma constante, ocupa los principales titulares de la prensa por los escándalos en los que se ve envuelto. Esta vez se trata de Emilia Dides, quien lució la banda de Miss Chile en el Miss Universo 2024. La modelo profesional ofreció una entrevista en la que se sinceró sobre lo que ha venido sucediendo entre ellos.

En el programa de televisión ‘Lo Sé Todo’, le contó a los conductores que las cosas no resultaron de la mejor manera, ya que todo finalmente no dio el resultado que ella esperaba porque, aparentemente, el cubano no quiso cumplir con todo lo que le dijo a la chilena: “Hubo coqueteo en las redes sociales, si lo acepto. ¿Has sabido de esos hombres que hablan mucho y poco hacen? Ese personaje es. Todo lo contrario a mí”.

Emilia ofreció una disculpa a las personas de su país, ya que tenían esperanzas de que formalizaran una relación, pero no lo lograron: “Ay sí, mucha fotito, mucho comentario, y ahí, ¿dónde estás? Lamento decepcionar a los chilenos y las chilenas que confiaban en esa relación. Faltó algo que llevan puesto tú y tú. Hay cosas que no se dan”.

¿Qué dijo Miss Chile de William Levy?

En noviembre de 2024 fue cuando inició el escándalo entre el actor y la modelo, ya que intercambiaban emoticonos públicamente a través de las redes sociales. Por ello, Jordi Martin, reportero de El Gordo y La Flaca, la entrevistó para conocer lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos: “No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer“.

Dides no dejó a nadie con la duda sobre si le gustaría tener una relación sentimental con el galán de telenovelas y respondió: “Mira la verdad yo fluyo como fluí en este gran Miss Universe, pero si me gustaría”.

Varios meses después, la modelo profesional mencionó que no sería posible, ya que Levy no habría demostrado lo suficiente para las cosas se dieran entre ellos.

