Imelda Tuñón habría tenido un romance con Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia

El escándalo familiar entre Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón, y su ex nuera Imelda Tuñón, sigue tomando giros inesperados, ya que en medio de una disputa legal por presuntas irregularidades en el testamento de Julián Figueroa, se suma un escándalo más luego de que se revelara una presunta relación de entre Imelda y Marco Chacón, esposo de la actriz costarricense.

La revelación la hizo el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, conductor de Sale el Sol, quien en una reciente emisión del programa, mencionó que había escuchado rumores sobre una posible relación sentimental entre Imelda Tuñón y Marco Chacón.

Aunque el periodista aclaró que no tiene pruebas para confirmarlo, dejó la pregunta en el aire, señalando que podría ser parte de las investigaciones en curso.

Presunta relación entre Imelda Tuñón y Marco Chacón

“Alguien me dijo que entre Imelda y Marco Chacón hubo una relación entre ellos. A mí ayer nadie me lo contestó, esa es la pregunta que dejo al aire y no sé si esté en la carpeta de investigación”, dijo Infante, generando una ola de especulaciones y más interrogantes sobre el conflicto familiar.

Y es que los rumores de una presunta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia no es nuevo, ya que anteriormente surgieron rumores de presuntos mensajes del hombre a una mujer identificada como Lili Martínez.

La revelación generó un gran revuelo en los medios de comunicación y ha provocado una ola de especulaciones y comentarios, particularmente entre los seguidores de la pareja.

El escándalo se suma a la creciente controversia en torno al testamento de Julián Figueroa y las tensiones legales entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. A medida que el escándalo sigue desarrollándose, muchos se preguntan si el posible romance podría ser una de las razones detrás de la rivalidad entre las dos mujeres.

Mientras tanto, las investigaciones y rumores siguen generando gran expectación. Sin duda, el tema de la relación entre Marco Chacón e Imelda Tuñón ha añadido una nueva capa de intriga a este ya complejo drama familiar.

