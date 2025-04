Hija de Niurka Marcos lanza mensaje contra Paty Navidad y Dania Méndez

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, publicó un video para expresar su molestia por como asegura han intentado mostrar a su madre en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

Sus declaraciones se dan luego del miércoles de cine, en donde la cubana fue criticada por no ceder espacio en la cocina.

“No había opinado nada porque en mi familia no nos gusta meternos en guerras ajenas y porque sé que La Casa de los Famosos es un juego, pues acá afuera es la vida real, es otra realidad. Me aguanté que Dania Méndez y la señora Patricia Navidad hablaran pestes de mi mamá, obviamente he visto todo, he estado un poco al pendiente y me he aguantado porque al final es mi mamá y entonces una calladita, es un juego, no me lo tomo personal”, comentó.

Mensaje de la hija de Niurka Marcos

La joven rechazó que Dania Méndez haya dicho que pobre de ella y Leslie Grace por tener de familiar a Niurka. “Todavía me aguanté eso porque eso la neta sí me dio coraje, ¿porque pobrecita qué? Porque que a ti no te caiga bien y no te la lleves con ella en el juego no tiene nada que ver”.

En este sentido, añadió: “Estas personas, que dicen ser seres de luz, si tanto son seres de luz, en vez de estar criticando y molestando a mi mamá por las espaldas, se hubieran acercado y le hubieran dicho ‘Niurka, la verdad es que sentimos que estás ocupando mucho la cocina y que no nos estás dando chance de cocinar. Te queríamos pedir que fueras un poco más considerada’”.

Dijo que si eso hubiera ocurrido, su mamá lo hubiera entendido y corregiría eso. Pero es algo que no ocurrió.

“La neta estoy hasta la madre, como mi mamá, me duele verla así. Siento que ella piensa que aquí afuera el público también está siendo manipulado, pero ya le mandé un carrito, espero que lo pueda escuchar”, comentó.

Romina afirmó que lamentaría que su madre abandone el programa, pero entiende cómo se está sintiendo. “Me da más coraje porque ahorita se nota más que Tierra y Fuego sienten que tienen el poder porque la señora Patricia Navidad y Dania Méndez andan ji, ji, ji, ja, ja, ja, bien felices”, destacó.

Por último, comentó: “Yo quiero lo mejor para mi mamá, si ella decide salirse, pues está bien, aquí la estaremos esperando y si decide continuar vamos a apoyar con todo al team Agua”.

Sigue leyendo:

· ¿La producción de La Casa de los Famosos All-Stars juega en contra del cuarto agua?

· Laura Bozzo dice que ‘LCDLF All Stars’ no fue un reality para ella

· VIDEO: Paty Navidad trama nuevo complot en La Casa de los Famosos All-Stars