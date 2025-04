María Celeste Arrarás dijo que Yolanda Saldívar intentó manipularla en una entrevista

En medio de todo el revuelo que ha causado la petición de libertad condicional que le negaron a Yolanda Saldívar, la periodista María Celeste Arrarás recordó la entrevista que le hizo en la cárcel.

Durante el programa Desiguales, que transmite Univision, contó varios aspectos de esa conversación, una de las más impactantes en su carrera y en donde la entrevistada, según comentó, intentó manipularla.

Inicialmente, la puertorriqueña dijo que el famoso secreto que mencionó la asesina en esa entrevista es irrelevante, pues considera que con eso intentó justificar el crimen. Además, aseguró que la exmánager de la artista se disgustó por un comentario que ella hizo en la entrevista.

“Yo le perdí el contacto después de la entrevista exclusiva que le hice porque ella se molestó mucho porque yo dije que ella era bien manipuladora, porque lo es. Después de todas las investigaciones que yo hice yo pude ver los pasos que ella da para manipular y también trató de manipularme a mí, por eso lo dije con autoridad, no porque me lo estaba inventando”, dijo.

Agregó: “No he vuelto a hablar con ella, pero ella sí sabía muy bien cuando estaba durante el juicio que ella era muy odiada. La gente estaba afuera pidiendo a su cabeza”.

Consideró que Yolanda no estaba enamorada de Selena, simplemente fue que la artista le cambió la vida y cuando quiso sacarla, sintió que el mundo se le venía abajo en todos los sentidos.

María Celeste Arrarás destacó: “No hay arrepentimiento porque ella no se siente culpable. En su mente ella dice que fue un accidente, esa es su realidad, pero la evidencia demostró todo lo contrario”.

La conductora de televisión recordó que el juez comentó en ese juicio que el cuerpo de Selena demostró cómo fue un crimen a sangre fría. “La forma en que ella corre mientras que Yolanda no va tras ella para tratar de ayudarla. Yolanda, siendo enfermera, nunca llamó al 911 para pedir ayuda, lo que hizo fue salir corriendo y se escondió en el estacionamiento por horas”, afirmó.

Explicó que fue un gran reto entrevistarla porque quería conocer la verdad. “Yo me conocía muy bien el caso, pero tenía que dar un balance de darle a ella su oportunidad de hablar, pero sin que me metiera un cuento, que no lo iba a hacer y al mismo tiempo yo no podía llegar a lincharla”.

