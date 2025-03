María Celeste y su regreso a la televisión tras dificultades

María Celeste Arrarás, al inicio del mes de marzo, habló sobre la posibilidad que existía de volver a conducir un programa de televisión, mientras detallaba que no le gustaría ocupar completamente su tiempo, ya que está acostumbrada a la forma en que se dieron las cosas tras su salida de la cadena CNN en Español.

No obstante, todo ha fluido de la manera correcta para el estreno de su nuevo programa, que será a través de la pantalla de Univision. Sin embargo, no todo es color rosa, porque le ofreció una entrevista a People en Español para mencionar las razones por las que ella siente que está preparada para esta nueva etapa en su vida. Y es que, al igual que muchos, ella ha atravesado por momentos complejos en el camino.

“Absolutamente, me siento más fuerte que nunca. Me ha tocado enfrentar tantas y tantas duras pruebas y ninguna me ha podido vencer, ni me ha quitado el optimismo y la pasión por la vida que siento desde siempre. Por eso me siento más capacitada para sentarme con cualquier famoso en mi show y hablarle de corazón sobre los temas difíciles que han tenido que vivir”, dijo al mencionado medio.

Una de las etapas más dolorosas que tuvo que atravesar fue descubrir que el padre de sus hijos le había sido infiel durante un año. No cabe duda de que la situación la hizo madurar con el tiempo, para llegar a donde está hoy: “Fue un shock total descubrir que mi entonces esposo llevaba un año y medio de relación extramarital con otra mujer”. Sin embargo, han pasado más de dos décadas y ella detalló: “Tenemos una buena relación y su familia y la mía se quieren y son amigas. Compartimos con cariño y armonía en eventos importantes de nuestros hijos, como debe ser”.

Pero su divorcio no ha sido lo único difícil que le ha tocado atravesar, ya que fue traicionada por Nancy López, quien no solo era su asistente, sino que también era una persona muy cercana a ella en la que confiaba incondicionalmente. Aunque, lamentablemente, las cosas terminaron resultando de la manera menos correcta, y María Celeste se sinceró sobre esa situación que, sin duda, la marcó.

“Financieramente, me afectó muchísimo porque me robó cientos de miles de dólares en un momento en que yo estaba muy vulnerable por el divorcio del padre de mis hijos. Pero lo que más me dolió fue descubrir que ella no era la persona que yo consideraba mi mano derecha, hermanita pequeña, confidente, esa persona no existía”, dijo a People en Español.

También aclaró que de las empresas en las que ha trabajado ha logrado irse sin problema alguno, lo que ella considera fundamental para su vida: “Más que una enseñanza, los cambios bruscos en la industria me confirmaron lo que siempre he creído, que uno nunca se va de malas de ninguna parte porque el mundo da muchas vueltas y uno no sabe si habrá una segunda vuelta. Uno no puede cerrarse las puertas porque todo trabajo tiene una relación aporta a tu esencia, es parte de tu historia y te hace más fuerte que nunca”.

