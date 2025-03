María Celeste confirma que regresa a la TV con Univision

María Celeste Arrarás, este jueves, compartió una noticia que la mantiene muy feliz tras confirmar su regreso a la televisión. Hace varios días, había ofrecido la exclusiva a People en Español, pero la particularidad en esta ocasión es que mencionó el nombre del canal en el que formará parte y se trata de Univision.

A través de su perfil en la cuenta de Instagram, la periodista subió un video para dar el aviso: “Quiero compartirles un anuncio que sé que va a ser del agrado de muchos de ustedes y quería hacerlo primero por este medio para que fuera directamente de mí hacia ustedes, como siempre he hecho las cosas”.

Hasta el momento, se desconoce lo que hará Arrarás en este nuevo proyecto que ya se concretó en el canal de televisión. Sin embargo, se espera que en las próximas horas amplíe los detalles del rol que ahora va a desempeñar, aunque hace días dijo a People en Español que no quería un formato donde tuviera que trabajar diariamente, ya que valora muchísimo el tiempo libre para compartir con sus seres queridos.

“Bueno, les anuncio que voy a regresar a la televisión y voy a regresar por la que fue mi primera casa, Univision, y regreso más fuerte que nunca. Ya les voy a dar detalles más adelante, pero ahora no puedo porque esto recién acaba de concretarse; pero quería que fueran los primeros en enterarse. Les mando un beso y pronto tendrán más detalles”, continuó diciendo en el video subido a su perfil.

¿Qué dijo María Celeste de su regreso a la televisión?

Arrarás ha emocionado a sus seguidores con su regreso a la pantalla chica. Por ello, se mantienen atentos a sus redes sociales para conocer más detalles del programa del que formará parte en esta oportunidad.

“El problema ha estado en que yo siempre he dicho que no quiero regresar a trabajar en un programa de televisión que sea diario, que requiera mi presencia diaria. Tal vez algo de episodio, una temporada, o que sea una vez a la semana, algo así que me permita tener la libertad que tanto valoro hoy en día para estar con mi familia, para viajar, para tener calidad de vida, que son cosas que no tuve por muchos años debido a las exigencias de la profesión”, reveló a People en Español.

